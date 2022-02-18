Tarkan Geççek şarkı sözü nedir? Neden gündem oldu? Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek olay oldu!

Tarkan Geççek şarkısı ile günler önce Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Şarkının intro kısmı çalarken başını sallayarak ritme eşlik eden Tarkan paylaşımına 'Coming soon' (Çok yakında) notunu düşmüştü. Geççek şarkısı nihayet pop müzik dinleyicisi ile buluştu. Tarkan Geççek şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Merakla beklenen şarkı çok konuşuldu. Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek şarkı sözleri olay oldu. Peki Tarkan Geççek şarkı sözleri nedir? Neden gündem oldu? Tarkan'ın Geççek şarkısına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.
Tarkan'ın merakla beklenen şarkısı Geççek 17 Şubat Perşembe günü YouTube'da yayınlandı.
İşte Geççek şarkısının sözleri:
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
*
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
*
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
*
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
*
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
*
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim
Tarkan'ın Türkiye'nin gündemine oturan şarkısı 'Geççek' şarkısının sözleri bazı kişiler tarafından politik olarak algılandı.
Şarkıda yer alan "Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek. Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek. Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan" ifadeleri ile Tarkan'ın siyasi gönderme yaptığı öne sürüldü.
Öte yandan 'Geççek', 'Gitçek' gibi ifadelerin yer aldığı şarkı için Tarkan'a 'Türkçe'yi katleme!' yorumları yapıldı.
Geççek şarkısının söz ve müziği Tarkan Tevetoğlu'na , düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait. Klibin yönetmenliğini ise İrfan Yıldırım üstlendi.
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