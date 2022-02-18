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Tarkan Geççek şarkı sözü nedir? Neden gündem oldu? Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek olay oldu!

18.02.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan Geççek şarkısı ile ilgili günler önce yaptığı paylaşımda parçanın intro kısmına yer vermişti. Kendi görüntüsüne de yer verdiği paylaşım, sanatçının hayranlarını heyecanlandırırken Geççek nihayet pop müzik dinleyicisi ile buluştu. Şarkı sözleri tartışmaları da beraberinde getirdi. Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek olay oldu. Bu kapsamda Tarkan Geççek şarkı sözü nedir? Neden gündem oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Tarkan'ın Geççek şarkısına ilişkin detaylar...

Tarkan Geççek şarkı sözü nedir? Neden gündem oldu? Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek olay oldu!

Tarkan Geççek şarkısı ile günler önce Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Şarkının intro kısmı çalarken başını sallayarak ritme eşlik eden Tarkan paylaşımına 'Coming soon' (Çok yakında) notunu düşmüştü. Geççek şarkısı nihayet pop müzik dinleyicisi ile buluştu. Tarkan Geççek şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Merakla beklenen şarkı çok konuşuldu. Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek şarkı sözleri olay oldu. Peki Tarkan Geççek şarkı sözleri nedir? Neden gündem oldu? Tarkan'ın Geççek şarkısına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Tarkan Geççek şarkı sözleri nedir? Neden gündem oldu?

TARKAN GEÇÇEK ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Tarkan'ın merakla beklenen şarkısı Geççek 17 Şubat Perşembe günü YouTube'da yayınlandı.

İşte Geççek şarkısının sözleri:

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

*

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

*

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

*

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

*

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

*

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

*

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

*

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

*

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

*

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

Tarkan Geççek şarkı sözleri nedir? Neden gündem oldu?

TARKAN'IN GEÇÇEK ŞARKISI NEDEN GÜNDEM OLDU?

Tarkan'ın Türkiye'nin gündemine oturan şarkısı 'Geççek' şarkısının sözleri bazı kişiler tarafından politik olarak algılandı.

Şarkıda yer alan "Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek. Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek. Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan" ifadeleri ile Tarkan'ın siyasi gönderme yaptığı öne sürüldü.

Öte yandan 'Geççek', 'Gitçek' gibi ifadelerin yer aldığı şarkı için Tarkan'a 'Türkçe'yi katleme!' yorumları yapıldı.

Tarkan Geççek şarkı sözleri nedir? Neden gündem oldu?

TARKAN'IN YENİ ŞARKISI GEÇÇEK OLAY OLDU!

Geççek şarkısının söz ve müziği Tarkan Tevetoğlu'na , düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait. Klibin yönetmenliğini ise İrfan Yıldırım üstlendi.

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