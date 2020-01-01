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  4. Tarkan'ın 2020 mesajı dikkat çekti!

Tarkan'ın 2020 mesajı dikkat çekti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:37 | Son Güncelleme

Tarkan'ın 2020 yılına girmeye saatler kala paylaştığı yeni yıl mesajı sosyal medyayı salladı. Megastar'ın, "Dilerim ki 2020’de çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet, cinayet ve her türlü kötülük son bulur" sözleri dikkat çekti.

Tarkan'ın 2020 mesajı dikkat çekti!

Megastar Tarkan yeni yılı Kıbrıs'ta karşıladı. Bir otelde konser veren sanatçı Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

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İşte Tarkan'ın o paylaşımı:

"Biliyorum ütopik temenniler olacak ama dilerim ki 2020 tüm insanlık için bir farkındalık ve gerçeklere uyanış yılı olur.
Dilerim ki hepimizin bu hayat denen yolculukta aynı yolun yolcusu olduğu bilinci artar ve birlik olma duygusu çoğalır.
Dilerim ki dünyada nefret, öfke, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık gibi duyguların yerini barış, sevgi, hoşgörü, anlayış ve dayanışma alır; dünyadaki eşitsizlikler, haksızlıklar, adaletsizlikler, açlık ve yoksulluklar azalır.

Dilerim ki 2020’de çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet, cinayet ve her türlü kötülük son bulur.

Dilerim ki insanlık daha da gecikmeden doğayla tek yürek olup ona verdiği zararları telafi eder ve hayvanlara uyguladığı şiddete, zulme son verir.

Dilerim ki 2020 sağlık, mutluluk, huzur, umut ve sevgi dolu bir yıl olur.. Dilerim ki...."

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Tarkan yeni yıl mesajı

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