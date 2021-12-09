Tarkan'ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu ne iş yapıyor? İşte ünlü ismin ağabeyinin mesleği...

Tüm dünyaya adını duyuran Megastar Tarkan, attığı her adımla olay oluyor. Ailesinin diğer fertleriyle merak edilen Tarkan’ın, bu aralar ağabeyi Hakan Teveoğlu dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Eşinde boşandıktan sonra oyuncu sevgilisi ile gündeme gelen Hakan Tevetoğlu bakın ne iş yapıyormuş.

HAKAN TEVETOĞLU KAYBOLDUĞU HABERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Megastar Tarkan’ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu, şu sıralar epey merak edilen bir isim. O kardeşi gibi yolunu şöhretten yana seçmedi. İş insanı olarak faaliyet gösteren Hakan Tevetoğlu bir dönem Almanya’da yaşadı. Daha sonra 2,5 yıl kadar Afganistan’ın başkenti Kabil’de iş yaptı. Hatta bir ara kaybolduğu haberleriyle gündeme geldi.

TARKAN’IN AĞABEYİ HAKAN TEVETOĞLU’NUN OYUNCU SEVGİLİSİ KİM?

Megastar Tarkan'ın abisi Hakan Tevetoğlu, oyuncu Demet Erdem ile aşk yaşıyor. İkilinin mutlu birlikteliklerini evliliğe taçlandıracağı şimdiden konuşulanlar arasında yerini aldı. Olacak Şey Değil”, “Şov Bizınıs”, “Aşk ve Ceza” gibi filmlerde rol alan Demet Erdem bu birlikteliğin ardından dikkatleri üzerine çekti. Erdem, 5 Kasım 1974 tarihinde İstanbul’da doğdu. 7 yaşında amatör tiyatro çalışmalarına başladı. 10 yaşında TRT İstanbul Radyosu'nun sınavlarını kazanarak profesyonel sunuculuk hayatına başlamasını takip eden dönemde, Sumru Yavrucuk, Raik Alnıaçık ve Ali Poyrazoğlu gibi isimlerden oyunculuk ve diksiyon dersleri aldı.

ESKİ EŞİ SOYADI İÇİN DAVA AÇMIŞTI

Hakan Tevetoğlu ilk evliliğini Birsel Keser ile yapmış bu evlilikten bir de kızı olmuştu. 6 yıl önce anlaşmalı olarak boşanan çift soyadı meselesiyle gündeme gelmişti. Birsel Tevetoğlu, “Tevetoğlu" soyadını kullanmak istemediğini belirterek, açtığı davayı takip etmedi. Mahkeme mazeret bildirmeksizin duruşmaya katılmayan Birsel Tevetoğlu'nun davasını müracaata bıraktı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan Birsel Tevetoğlu, eski eşiyle 2 Temmuz 2005 yılında evlendiğini, bu evlilikten müşterek bir kızlarının olduğunu belirtmişti. Boşandıktan sonra eski eşi Hakan Tevetoğlu'nun izniyle “Tevetoğlu" soyadını kullandığını dilekçesinde anlatan Birsel Tevetoğlu, çevresinde “Keser" soyadıyla tanındığını, nüfusa kayıtlı “Tevetoğlu" soyadının kaldırılarak “Keser" soyadını kullanılmasını ve nüfusa kayıt edilmesini talep etmişti.



