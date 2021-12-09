MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan'ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu ne iş yapıyor? İşte ünlü ismin ağabeyinin mesleği...

Tarkan'ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu ne iş yapıyor? İşte ünlü ismin ağabeyinin mesleği...

09.12.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megastar Tarkan’ın ağabeyi Hakan Teveoğlu şu sıralar oyuncu sevgilisi ile gündemde. Kardeşi Tarkan gibi sahneleri tercih etmeyen Hakan Teveoğlu bambaşka bir sektörde.

Tarkan'ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu ne iş yapıyor? İşte ünlü ismin ağabeyinin mesleği...

Tüm dünyaya adını duyuran Megastar Tarkan, attığı her adımla olay oluyor. Ailesinin diğer fertleriyle merak edilen Tarkan’ın, bu aralar ağabeyi Hakan Teveoğlu dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Eşinde boşandıktan sonra oyuncu sevgilisi ile gündeme gelen Hakan Tevetoğlu bakın ne iş yapıyormuş.

HAKAN TEVETOĞLU KAYBOLDUĞU HABERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Megastar Tarkan’ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu, şu sıralar epey merak edilen bir isim. O kardeşi gibi yolunu şöhretten yana seçmedi. İş insanı olarak faaliyet gösteren Hakan Tevetoğlu bir dönem Almanya’da yaşadı. Daha sonra 2,5 yıl kadar Afganistan’ın başkenti Kabil’de iş yaptı. Hatta bir ara kaybolduğu haberleriyle gündeme geldi.

Tarkan'ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu ne iş yapıyor? İşte ünlü ismin ağabeyinin mesleği...

TARKAN’IN AĞABEYİ HAKAN TEVETOĞLU’NUN OYUNCU SEVGİLİSİ KİM?

Megastar Tarkan'ın abisi Hakan Tevetoğlu, oyuncu Demet Erdem ile aşk yaşıyor. İkilinin mutlu birlikteliklerini evliliğe taçlandıracağı şimdiden konuşulanlar arasında yerini aldı. Olacak Şey Değil”, “Şov Bizınıs”, “Aşk ve Ceza” gibi filmlerde rol alan Demet Erdem bu birlikteliğin ardından dikkatleri üzerine çekti. Erdem, 5 Kasım 1974 tarihinde İstanbul’da doğdu. 7 yaşında amatör tiyatro çalışmalarına başladı. 10 yaşında TRT İstanbul Radyosu'nun sınavlarını kazanarak profesyonel sunuculuk hayatına başlamasını takip eden dönemde, Sumru Yavrucuk, Raik Alnıaçık ve Ali Poyrazoğlu gibi isimlerden oyunculuk ve diksiyon dersleri aldı.

Tarkan'ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu ne iş yapıyor? İşte ünlü ismin ağabeyinin mesleği...

ESKİ EŞİ SOYADI İÇİN DAVA AÇMIŞTI

Hakan Tevetoğlu ilk evliliğini Birsel Keser ile yapmış bu evlilikten bir de kızı olmuştu. 6 yıl önce anlaşmalı olarak boşanan çift soyadı meselesiyle gündeme gelmişti. Birsel Tevetoğlu, “Tevetoğlu" soyadını kullanmak istemediğini belirterek, açtığı davayı takip etmedi. Mahkeme mazeret bildirmeksizin duruşmaya katılmayan Birsel Tevetoğlu'nun davasını müracaata bıraktı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan Birsel Tevetoğlu, eski eşiyle 2 Temmuz 2005 yılında evlendiğini, bu evlilikten müşterek bir kızlarının olduğunu belirtmişti. Boşandıktan sonra eski eşi Hakan Tevetoğlu'nun izniyle “Tevetoğlu" soyadını kullandığını dilekçesinde anlatan Birsel Tevetoğlu, çevresinde “Keser" soyadıyla tanındığını, nüfusa kayıtlı “Tevetoğlu" soyadının kaldırılarak “Keser" soyadını kullanılmasını ve nüfusa kayıt edilmesini talep etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla beklenen iPhone'da yeni gelişme! ŞaşırmayınMerakla beklenen iPhone'da yeni gelişme! Şaşırmayın
PARTNERMakyajsız paylaştı: Canım kendim!Makyajsız paylaştı: Canım kendim!
Aşırı müstehcen doğum günü fotoğrafları dudak uçuklattıAşırı müstehcen doğum günü fotoğrafları dudak uçuklattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlıkçılar hakkında tepki çeken sözler! "Gözünü çıkarırsın"

Sağlıkçılar hakkında tepki çeken sözler! "Gözünü çıkarırsın"

Hamile oyuncudan utandıran cinsel ilişki itirafı

Hamile oyuncudan utandıran cinsel ilişki itirafı

Rıdvan Dilmen, oy vereceği partiyi açıkladı

Rıdvan Dilmen, oy vereceği partiyi açıkladı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Aylardır kâbusu yaşıyor! ''Her şey çürük et gibi kokuyor''

Aylardır kâbusu yaşıyor! ''Her şey çürük et gibi kokuyor''

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Gönül Dağı'nın güzeli göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Gönül Dağı'nın güzeli göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Süper mini tercihiyle olay oldu! "Gecenin en güzeli sensin"

Süper mini tercihiyle olay oldu! "Gecenin en güzeli sensin"

Kardeşiyle törene geldi! Sosyal medya karıştı

Kardeşiyle törene geldi! Sosyal medya karıştı

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.