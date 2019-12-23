MAGAZİN

Tarkan'ın Avrupa turnesinde büyük final! 8 konserde 50 bin seyirci

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 00:17 | Son Güncelleme

Uzun bir aradan sonra Avrupa Turnesi kapsamında sevenleri ile bir araya gelen Megastar Tarkan, turne maratonunun sonuna geldi. Tarkan, Şahmeran Entertainmet organizasyonu ile Londra'dan başlayan turne Mannheim, Stokholm, Amsterdam, Viyana, Zürih, Hannover ve Köln ile birlikte toplam 50.000 kişiyi ağırladı.

Tarkan'ın Avrupa turnesinde büyük final! 8 konserde 50 bin seyirci

Turne süresince her bir konserinde binlerce kişiyle bir araya gelen Tarkan, turnenin son durağında ise Köln'deki sevenleri ile buluştu.Almanya'nın en büyük kozmopolitlerinden biri olan Köln'de sahne alan Tarkan, gece boyunca kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir konser yaşattı. 10.000 seyircinin dev bir koro oluşturduğu bu konserde, 7'den 70'e uzanan coşkulu bir kalabalık da Tarkan' yalnız bırakmadı.

Uzun bir aradan sonra Avrupa Turnesine çıkan Tarkan, son olarak Köln'de sevenleri ile bir araya geldi. Turnenin son konseri olmasının yanı sıra Tarkan için en özel şehirlerden biri olan Köln, 7'den 70'e pek çok Tarkan severi de bir araya getirdi. Megastar Tarkan'la 2019'a erken veda eden Köln'ün en büyük konser alanlarından biri olan Lanxess Arena'da gerçekleşen konsere yaklaşık 10.000 kişi katılım gösterdi.

1577045375_Tarkan_K__ln_IMGL5484__3_

Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin etkinlik alanı önünde uzun kuyruklar oluşturduğu konserde, hafızalardan silinmeyen ve artık pop müziğin klasikleri arasında yer alan şarkılarını seslendiren Tarkan, izleyenleri de anılarında yolculuğa çıkardı. Kıpır kıpır şarkıları, kendine özgü dansları ve bitmeyen enerjisi ile gece boyunca kendisini izlemeye gelenlerin ayaklarını yerden kesen Tarkan, unutulmaz konserleri arasına bir yenisini daha ekledi.

1577045388_Tarkan_K__ln_IMGL5484__1_

Enerjinin bir an olsun eksilmediği ve binlerce kişinin tek bir ağızdan eşlik ederek, dev bir koro oluşturduğu konser, sahne ve ışık şovlarıyla da izleyiciler görsel bir deneyim yaşattı.

1577045438_Tarkan_K__ln_IMGL5484__10_

2020'ye günler kala, Girne'nin en ayrıcalıklı otelleri arasında yer alan Elexus Hotel'de bir kez daha sahne almaya hazırlanan Tarkan,tüm sevenlerinin yeni yıl heyecanına da ortak oluyor.

Bir ilde alarm! 44 kişiyi kedi ve köpek ısırdıBir ilde alarm! 44 kişiyi kedi ve köpek ısırdı
Simge Sağın'dan aşk itirafıSimge Sağın'dan aşk itirafı
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğrafHande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarkan tarkan avrupa turnesi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tiyatro oyuncusu Ercan Kont hayatını kaybetti

Usta oyuncudan acı haber

O Ses Türkiye'de Sibel Benekli, Murat Boz'un eski vokalisti çıktı! Acun Ilıcalı: 'Bir ilki yaşadık'

O Ses Türkiye'de bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı

Simge Sağın'dan aşk itirafı

Simge Sağın'dan aşk itirafı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Askerdeki sevgiliden Gözde Çığacı'ya evlilik teklifi

Askerdeki sevgiliden Gözde Çığacı'ya evlilik teklifi

Didem Soydan beden ölçülerini açıkladı!

Didem Soydan beden ölçülerini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.