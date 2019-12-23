Tarkan'ın Avrupa turnesinde büyük final! 8 konserde 50 bin seyirci

Turne süresince her bir konserinde binlerce kişiyle bir araya gelen Tarkan, turnenin son durağında ise Köln'deki sevenleri ile buluştu.Almanya'nın en büyük kozmopolitlerinden biri olan Köln'de sahne alan Tarkan, gece boyunca kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir konser yaşattı. 10.000 seyircinin dev bir koro oluşturduğu bu konserde, 7'den 70'e uzanan coşkulu bir kalabalık da Tarkan' yalnız bırakmadı.

Uzun bir aradan sonra Avrupa Turnesine çıkan Tarkan, son olarak Köln'de sevenleri ile bir araya geldi. Turnenin son konseri olmasının yanı sıra Tarkan için en özel şehirlerden biri olan Köln, 7'den 70'e pek çok Tarkan severi de bir araya getirdi. Megastar Tarkan'la 2019'a erken veda eden Köln'ün en büyük konser alanlarından biri olan Lanxess Arena'da gerçekleşen konsere yaklaşık 10.000 kişi katılım gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin etkinlik alanı önünde uzun kuyruklar oluşturduğu konserde, hafızalardan silinmeyen ve artık pop müziğin klasikleri arasında yer alan şarkılarını seslendiren Tarkan, izleyenleri de anılarında yolculuğa çıkardı. Kıpır kıpır şarkıları, kendine özgü dansları ve bitmeyen enerjisi ile gece boyunca kendisini izlemeye gelenlerin ayaklarını yerden kesen Tarkan, unutulmaz konserleri arasına bir yenisini daha ekledi.