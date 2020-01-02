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  4. Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 13:47 | Son Güncelleme

Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, Temmuz 2018'de ilk kızları Liya'yı kucaklarına almıştı. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti ve adı belli oldu. Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 29 Nisan 2016'da nikah masasına oturmuşlardı. Tarkan, ilk çocuğunu Instagram hesabından takipçilerine duyurmuştu. Tarkan haberi, 'Uzun zamandır eşimin hamile olduğu yazılıp çiziliyor... Evet, baba oluyorum' sözleriyle duyurmuştu.

Temmuz 2018’de ilk çocukları Liya’yı kucağına alan çift, ikinci kez çocuk sahibi olmanın heyecanını yaşıyor. Son olarak 2. Sayfa programının haberine göre, Tarkan ve Pınar Tevetoğlu’nun ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu.

TARKAN'IN OĞLUNUN ADI NE?

Kendi internet sitesinde “Küçük Tarkan geliyor!” başlıklı bir yazı yazan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay da, Tarkan’ın ikinci bebeğinin cinsiyetini ve adını açıkladı. Pınar Tevetoğlu’nun ilk hamileliğinde de kızı olacağını duyuran Akay, “Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu biliyorsunuz ikinci çocuklarına hamile. Almanya’da sağlıklı bir hamilelik geçiren Pınar Hanım, bu sefer erkek çocuk dünyaya getirecek. Küçük Tarkan geliyor ve öğrendiğim bilgiye göre bebeğin adı Ali Tarkan olacak” ifadelerini kullandı.

Cinsiyeti erkek olarak açıklanan bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlanan çifte tebrik mesajları yağdı.


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