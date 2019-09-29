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Tarkan'ın Harbiye maratonu bilançosu: '50 bin kişi, 162 şarkı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 22:02 | Son Güncelleme

Megastar Tarkan, her yıl merakla beklenen ve bir harbiye klasiği haline gelen konser serisini, gerçekleştirdiği yedinci konser ile sonlandırdı. Yedi gün boyunca yaklaşık 50.000 kişiyi ağırlayan Harbiye ise, pek çok unutulmaz anların da sahnesi oldu.

Tarkan'ın Harbiye maratonu bilançosu: '50 bin kişi, 162 şarkı'

İlk günden itibaren zamansız şarkıları ile dinleyenlere anılarla dolu bir konser deneyimi yaşatan Tarkan, yedi gün boyunca toplamda 20 saat sahnede kalarak kendisini dinlemeye gelenlerin ayaklarını yerden kesti.

Biletlerinin satışa çıktığı ilk günden itibaren birkaç saat içinde tükendiği ve yoğun talep üzerine konser serisini bir gün uzatarak yedi güne çıkartan Megastar Tarkan, son kez Harbiye sahnesindeydi.

Yedi gün boyunca Harbiye'yi tıklım tıklım dolduran ve geceler boyunca kimsenin bir saniye bile yerine oturmadığı, bazen hüzünlenip, bazen dans ettiği Harbiye Maratonu'nda Megastar Tarkan'ı yaklaşık 50.000 kişi izledi.

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"İÇİM BURUK VE HÜZÜNLÜ"
Konser öncesi kendi sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Megastar, "Bugün Harbiye'deki son gün. İçim buruk ve hüzünlü. İnşallah seneye tekrar bir arada oluruz. Her şey için hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle ilginiz için sevginiz için. Deprem oldu geldiniz, yağmur oldu geldiniz. Hiç unutmayacağım bu sevginizi." dedi.

Yedi gece boyunca Açıkhava'yı dolduran Tarkan severlerin şarkılara tek bir ağızdan eşlik ettiği konserlerde, "Kuzu Kuzu", "Şımarık", "Ölürüm Sana", "Kış Güneşi" gibi klasikleşmiş parçadan oluşan repertuvarının yanı sıra Tarkan'ın Harbiye için özel olarak hazırladığı sözleri Nazan Öncel'e ait "Yalnızlar Treni" şarkısı da konserin en özel şarkılarından biriydi.

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Konserlerine eski ve yeni kliplerinin en dikkat çekici görüntülerinden hazırlanan ve dev ekranlarda yayınlanan bir video ile başlayan Tarkan, binlerce kişinin tek bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği gecenin ikinci bölümünde ise klasik gitar eşliğinde "Gül Döktüm Yollarına", "Gülümse Kaderine", "Gitme" gibi şarkılarını akustik olarak seslendirdi.

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Doğaya verdiği destekle her zaman kitlelere öncülük eden Tarkan, Harbiye Konserleri'nde de bu konuyu es geçmedi. Konserin ikinci yarısına son günlerin en dikkat çeken konusu olan İklim Krizine farkındalık yaratmak üzere kendi sesiyle hazırlanan video ile giriş yaptı. İzleyenler videoda "Uyan" şarkısının "Yerimiz yurdumuz toprağımız yok oluyor ebediyen. Evimiz, yuvamız, biricik ocağımız gidiyor elden. Uyan! Uyan! Uyan! Uyan! Koy elini kalbine geç olmadan. Bu yolun sonu yokuştur deme, dağları aşarız eğer inanırsan" sözlerini Tarkan'ın şiir yorumuyla dinledi.

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Yedi günlük konser serisi için 250 kişilik dev kadronun hazır bulunduğu Harbiye Maratonu'nda, konserler için özel olarak hazırlanan sahne ve ışık şovları ise büyük beğeni topladı.

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