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Tarkan'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı! İşte ünlü şarkıcı Tarkan'ın son durumu...

02.02.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir koronavirüsten korunmak amacıyla ailesiyle beraber izole bir yaşam süren ve bu süreçte konser vermeyen Tarkan, Instagram hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gelişme sonrası sonrası sevilen şarkıcının sağlık durumu merak ediliyor. Peki Tarkan'ın sağlık durumu nasıl? İşte ünlü şarkıcı Tarkan'ın son durumu...

Tarkan'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı! İşte ünlü şarkıcı Tarkan'ın son durumu...

Koronavirüs pandemisi esnasında ailesiyle birlikte Almanya'ya giden Tarkan, aylardır orada yaşamaya devam etmekteydi. Sevilen sanatçıdan koronavirüs haberi geldi. Şarkıcı, testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Peki Tarkan'ın sağlık durumu nasıl?

TARKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hesabında 5,1 milyon takipçinin bulunduğu Tarkan, Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşarak "10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. " dedi.

"HAFİF SEMPTOMLARLA ATLATTIM"

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Hafif semptomlarla hastalığı geçirdiğini söyleyen Megastar, yazının devamında "Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim. Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda 'iyi ki aşılıyım' diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Kovid'i. Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum" notunu düştü.

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ÜNLÜ İSİMLER 'GEÇMİŞ OLSUN' DİLEĞİNDE BULUNDU

Sevilen sanatçının paylaşımına kısa sürede hayranlarından 'Geçmiş olsun' dilekleri yağdı. Ünlü isimlerden Nilgün Belgün ve Mabel Matiz de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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