MAGAZİN

Tarkan’ın yemek molası

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2018 10:46 | Son Güncelleme

Özellikle evlendikten sonra sosyal medya paylaşımlarında artış olduğu gözlenen Tarkan, şimdilerde takipçileriyle keyifli paylaşımlarda bulunuyor

Tarkan’ın yemek molası

Bebeği olacağı müjdesini Instagram hesabından paylaştığı bir video ile duyuran ve yaptığı mimikler yüzünden pek çok isim tarafından ti ye alınan Tarkan, keyifli paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

TARKAN DÖNERCİDEN BİLDİRİYOR

Özel hayatına dair paylaşımlar yapmayı sürdüren ve keyifli anlarına takipçilerini de ortak eden Tarkan bu defa yemek molası verdiği bir dönerciden paylaşım yaptı.

'BERLİN'E GELİP DE DÖNER YEMEMEK OLUR MU?'

Konser için Berlin’e giden ve burada karnını doyurmak için bir dönerciye giren Tarkan buradan keyifli fotoğraflar paylaştı. Tarkan bu karelere: “Berlin'e gelip de döner yememek olur mu?” notunu düştü.

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Tarkan döner

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