MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan İzmir konserinden kaç para aldı? Başkan Tunç Soyer açıkladı

Tarkan İzmir konserinden kaç para aldı? Başkan Tunç Soyer açıkladı

12.09.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Küçükkaya'nın programına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın İzmir konserinden ne kadar aldığı sorularına yanıt verdi. Soyer açıklamasında "Konserden Tarkan’ın cebine bir kuruş girmedi, paranın tümünü bağışladı" dedi.

Tarkan İzmir konserinden kaç para aldı? Başkan Tunç Soyer açıkladı

9 Eylül 2022’de İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında Tarkan ücretsiz halk konseri verdi. Konser günlerdir gündemde... Konserle ilgili en çok merak edilen şeylerden biri de Tarkan'ın aldığı ücretti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsmail Küçükkaya'nın programında bu konuya dair açıklama yaptı.

Tunç Soyer gelen eleştirilere İsmail Küçükkaya'nın programında yanıt verdi: Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi?Tunç Soyer gelen eleştirilere İsmail Küçükkaya'nın programında yanıt verdi: Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA MERAK EDİLENİ SORDU

İsmail Küçükkaya programda "Tarkan para almadı mı?" diye sordu.

FccF71lWAAIHQiQ

Tunç Soyer açıklamasında "Tarkan’ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkan yardımcısının kızı fena frikik verdiBaşkan yardımcısının kızı fena frikik verdi
Tarkan konseri dünya tarihine geçti! "Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri"Tarkan konseri dünya tarihine geçti! "Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri"
Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!
Anahtar Kelimeler:
Tarkan ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Takside iğrenç iddia! Ne polisi dinledi ne de kadınları

Takside iğrenç iddia! Ne polisi dinledi ne de kadınları

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Ne yaptın Ahmet Çakar... Tepkiler çığ gibi!

Ne yaptın Ahmet Çakar... Tepkiler çığ gibi!

Çirkin mesajları ifşa olmuştu! Ünlü şarkıcının karısı daha fazla dayanamadı

Çirkin mesajları ifşa olmuştu! Ünlü şarkıcının karısı daha fazla dayanamadı

İlginizi Çekebilir

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.