Tarkan İzmir konserinden kaç para aldı? Başkan Tunç Soyer açıkladı

9 Eylül 2022’de İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında Tarkan ücretsiz halk konseri verdi. Konser günlerdir gündemde... Konserle ilgili en çok merak edilen şeylerden biri de Tarkan'ın aldığı ücretti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsmail Küçükkaya'nın programında bu konuya dair açıklama yaptı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA MERAK EDİLENİ SORDU

İsmail Küçükkaya programda "Tarkan para almadı mı?" diye sordu.

Tunç Soyer açıklamasında "Tarkan’ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" dedi.



