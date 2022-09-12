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Tunç Soyer gelen eleştirilere İsmail Küçükkaya'nın programında yanıt verdi: Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi?

12.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül'de yaptığı 'Osmanlı'yla ilgili açıklamaları için gelen eleştirilere Halk TV'ye geçen İsmail Küçükkaya'nın programında yanıt verdi. Soyer, "Osmanlı, Selçuklu bizim atamız ama Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi? Mustafa Kemal için 'hain' demiş, suikastler düzenlemiş" dedi.

Son dakika: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk TV'deki 'İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ın ilk konuğu oldu. 9 Eylül'de İzmir'de gerçekleşen Tarkan konserine ilişkin konuşan Soyer, "Olağanüstü bir güzellikti. Hakikaten ne çok ihtiyacımız varmış buna dedik. Tekrar o çokluk içinde birlik olmanın, kucaklaşmanın, omuz omuza olmanın keyfini, tadını çıkarttık" dedi. Soyer, 9 Eylül'de yaptığı konuşmadaki "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar" ifadelerine yönelik gelen eleştirilere de yanıt verid.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, şöyle konuştu:

"Ben daha adayken, meydanlara çıkarken '100. yılını kutlamak bu Cumhuriyet'in bize nasip olacak. Biz de çok büyük coşkuyla kutlayacağız' diyordum. Göreve geldikten sonra da hemen bunlarla ilgili hazırlıklara başladık.

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"ÜÇÜ BİRLEŞİNCE MİLYONLAR AKTI"

Uzun yıllardır bu memlekette yaşayan insanların eğlencesini, neşesini çaldılar. Krizler, sıkıntılar... Festivaller, konserler yasaklandı. Biz o eğlenceyi, neşeyi geri vermek istedik. Üç şey birleşti aslında. Bir yüzüncü yılın kutlaması ve hafızanın tazelenmesi, ikincisi bir görsel şölen ve megastarımız Tarkan... Üçü birleşince milyonlar aktı."

"OSMANLI'YA OLAN SEVGİ NEDEN SADECE BİRİLERİNİN TEKELİNDE OLSUN?"

9 Eylül'deki konuşması tartışma yaratan Soyer, şu yanıtı verdi:

"Nutuk'un birinci sayfasında Mustafa Kemal Atatürk, 'Samsuna çıktığım gün genel durum ve görüş ülkeyi savaşa sokanlar kendi hayatlarının peşine düşerek ülkeden kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında bulunan Vahdettin soysuzlaşmış. Kendini ve yalnızca tahtını güvenceye alabileceği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit başkanlığındaki hükümet başarısız, zavallı ve korkak...' diyor.

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"VAHDETTİN İLE FATİH SULTAN MEHMET HAN BİR Mİ?"

Osmanlı, Selçuklu bizim atamız. Sadece bir fikre inanan insanların ataları değil ki, hepimizin ataları ama Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi? Mustafa Kemal için 'hain' demiş, suikastler düzenlemiş. Nihayet hayran olduğu İngiliz teknelerine binip kaçmışlar. Siz o atalarımızla bir tutabilir misiniz bu hırsızları, haramileri? Tutamazsınız.

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"OSMANLI KARŞITI DEĞİLİZ, HEPİMİZİN ATASI"

Bu vatan hainliği değilse nedir? Ülkeyi vatan hainlerine teslim etmek, Sevr'i imzalamak. Ondan sonra onların gemilerine binip bu ülkeyi terk etmek, milli kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk için idam fermanları çıkartmak... Biz bunları teşhir edip, gerçekten ne olduğunu söylemeyip de ne yapacağız? Eğer bu milleti seviyorsak, bunları ayırmak mecburiyetindeyiz. Elbette Osmanlı karşıtı değiliz, hepimizin atası. İzmir'in en şaşalı, en görkemli dönemleri Osmanlı döneminde yaşanmış. Bizim Osmanlı'ya karşı olmamız mümkün olabilir mi? Osmanlı'ya olan sevgi neden sadece birilerinin tekelinde olsun? Elbette bizim de atalarımız, elbette bizde sonsuza kadar sahip çıkarız."

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"BÖL-YÖNET BAZI YÖNETİCİLERİN ÇOK DAHA KOLAYINA GELİYOR"

Soyer şöyle devam etti:

"Biz barışı sonuna kadar savunacağız ama bir emperyalist saldırı olursa da en başta direnen İzmir olacaktır. Yunan'ın Y'sini ağzımıza almamışız. Böyle bir şey olabilir mi? Biz bütün emperyalistler için söyledik. Emperyalist işgalcilere karşı en büyük tokat İzmir'den atıldı dedik. O nedenle hepsini kast ederek söyledik. Bu kutuplaştırma, ayrıştırma sözcüğü, böyle bir konuşmanın içeriğinden bile toplumu ayrıştırma... Bu böl, yönet var ya. Bazı yöneticilerin çok daha kolayına geliyor... Çok daha kolay çünkü"


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Osmanlı Devleti Tunç Soyer ismail küçükkaya

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