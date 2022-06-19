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Tarkan kızıyla pozunu paylaştı! "Geçmişin karanlığında kayıp olan ruhumun..."

19.06.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan'dan duygusal bir Babalar Günü mesajı geldi. Tarkan kızı Liya Tevetoğlu ile pozunu paylaşarak "Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum… Arada takılıp düştüğümü, hatalar yaptığımı da biliyorum ama her nefesimde daha iyi bir baba olmak için uğraşıyor ve çabalıyorum" dedi.

Tarkan kızıyla pozunu paylaştı! "Geçmişin karanlığında kayıp olan ruhumun..."

2016 yılında Pınar Tevetoğlu ile nikah masasına oturan Tarkan, 2018 yılında kızı Liya'yı kucağına almıştı. Babalar Günü'nde kızıyla bir paylaşım yapan Tarkan'ın notu dikkat çekti. Tarkan paylaşımında şunları yazdı:

"En kıymetlim, her şeyim, birtanecik kızım… Seninle birlikte içimdeki çocuğu yeniden büyüttüğümü, ona sevmeyi yeniden öğrettiğimi, varlığınla yaralarımı her gün biraz daha iyileştirdiğimi, aslında yeniden doğduğumu biliyor muydun? Geçmişin karanlığında kayıp olan ruhumun, ışığı seninle yeniden gördüğünü.

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Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum… Arada takılıp düştüğümü, hatalar yaptığımı da biliyorum ama her nefesimde daha iyi bir baba olmak için uğraşıyor ve çabalıyorum. Dilerim ki babalığım senin mutlu, özgüvenli, hayallerinin peşinden giden, kendini seven, özgür ruhlu, cesur, güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, kalbini, sezgilerini dinlemeyi ihmal etmeyen ama aklını da kullanmasını bilen, sevgi dolu, duyarlı ve de merhametli bir insan olmana aracı olur.

Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok seveceğim, koruyacağım ve mutluluğun için elimden geleni yapacağım. Babalıkla hayatın gerçek anlamını öğrettiğin için sana teşekkür ederim."

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