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Tarkan tartışma yaratan şarkısı 'Geççek'i hangi duygularla yazdığını açıkladı

18.02.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan'ın günlerdir beklenen Geççek isimli şarkısı, dün akşam izleyiciyle buluştu. Tarkan'ın kısa sürede gündem olan şarkısında politik mesajlar verdiği iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Pandemi döneminin gidişatından olumsuz etkilendiğim bir dönemde yazmıştım" dedi.

Tarkan tartışma yaratan şarkısı 'Geççek'i hangi duygularla yazdığını açıkladı

Son albümünü 2017 yılında çıkaran Tarkan, dün akşam yeni şarkısı Geççek'i yayınladı. Megastar'ın parçası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Tarkan, tepkilerin ardından şarkıyı hangi duygularla yazdığını anlattı.

"UMUDUMU KAYBEDER GİBİ OLDUĞUMDA..."

Tarkan, dün YouTube kanalında yayınladığı videoda şarkıyı yazma sürecini şu sözlerle anlattı: "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. 'Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm."

POLİTİK MESAJ VERDİĞİ İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapılmıştı.

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İŞTE TARKAN'IN ŞARKISI GEÇÇEK'İN SÖZLERİ

"Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim"


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