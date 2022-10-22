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Tarkan 'tuhaf ruh halinden' notuyla paylaştı! Yorumlar coştu

22.10.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına giren Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak pandemi dönemi çekilen fotoğraflarını paylaşan Tarkan, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tarkan 'tuhaf ruh halinden' notuyla paylaştı! Yorumlar coştu

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve 6 milyon takipçi olan megastar Tarkan geçtiğimiz gün 50 yaşına girdi.

Pandemi zamanında vaktinin tamamını ailesiyle birlikte Almanya'da geçiren ve o dönemde yaptığı paylaşımlarla sahne özlemini sürekli olarak dile getiren Tarkan, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri çekti.

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Saçının ve sakalının uzun olduğu bir dönemde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Tarkan, o görüntüsünü 'Mohikan hallerim' notuyla paylaştı.

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Paylaşımına "Geçen sene bu zamanlarda, pandeminin yarattığı tuhaf ruh halinden, saçı, sakalı nadasa bıraktığım Mohikan hallerim" notunu düşen Tarkan'a kısa sürede binlerce yorum geldi.


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Tarkan sosyal medya

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