Tarkan - Yap Bi Güzellik sözleri! Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik şarkı sözleri nedir, klip yayınlandı mı?

Tarkan'ın son klibi Geççek 17 Şubat'ta yayınlanmıştı. Yeni şarkısı Yap Bi Güzellik'in klibi ise 22 Temmuz Cuma günü yayınlanması bekleniyor. Tarkan'ın hayranları ve birçok müziksever şarkının sözlerini merak ediyor. Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.
Tarkan Instagram hesabında Yap Bi Güzellik klibinin kısa bir kısmını paylaşarak altına şöyle belirtti: "Bu tadımlığı... Klibinin tamamı yarın sizlerle." Bu paylaşımla beraber klibin 22 Temmuz Cuma günü yani bugün yayınlanacak. Klibin yayınlanma saati ise bilinmiyor.
Koyunca geceleri başımı yastığa
Uyku düşman kesiliyor bana
Paramparça dağıldım
Toplayamadım bir daha
Olamadık ki hakim şu dilimize
Gölge ettik saadetimize
Gittin ya öfkenle kol kola
O an yıkıldım yere
Sen de üzülüyorsun biliyorum
Pişmansın ama
Geri adım attıramıyorsun gururuna
Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım
Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Tatlı tatlı gel konuşalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Koyunca geceleri başımı yastığa
Uyku düşman kesiliyor bana
Paramparça dağıldım
Toplayamadım bir daha
Olamadık ki hakim şu dilimize
Gölge ettik saadetimize
Gittin ya öfkenle kol kola
O an yıkıldım yere
Sen de üzülüyorsun biliyorum
Pişmansın ama
Geri adım attıramıyorsun gururuna
Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım
Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Tatlı tatlı gel konuşalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım
Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Yap bi güzellik be
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