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Tarkan - Yap Bi Güzellik sözleri! Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik şarkı sözleri nedir, klip yayınlandı mı?

22.07.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan'ın Yap Bi Güzellik adlı yeni şarkısı yayınlandı. Tarkan şarkının klibinin 22 Temmuz'da yayınlanacağının Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla belirtti. Her şarkısıyla gündem olan Tarkan bu kez de çok konuşuldu. Şarkının klibi ve sözleri araştırılıyor. Peki Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik şarkı sözleri nedir, klip yayınlandı mı? İşte Tarkan - Yap Bi Güzellik sözleri!

Tarkan - Yap Bi Güzellik sözleri! Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik şarkı sözleri nedir, klip yayınlandı mı?

Tarkan'ın son klibi Geççek 17 Şubat'ta yayınlanmıştı. Yeni şarkısı Yap Bi Güzellik'in klibi ise 22 Temmuz Cuma günü yayınlanması bekleniyor. Tarkan'ın hayranları ve birçok müziksever şarkının sözlerini merak ediyor. Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.

TARKAN - YAP Bİ GÜZELLİK KLİBİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

Tarkan Instagram hesabında Yap Bi Güzellik klibinin kısa bir kısmını paylaşarak altına şöyle belirtti: "Bu tadımlığı... Klibinin tamamı yarın sizlerle." Bu paylaşımla beraber klibin 22 Temmuz Cuma günü yani bugün yayınlanacak. Klibin yayınlanma saati ise bilinmiyor.

TARKAN - YAP Bİ GÜZELLİK ŞARKI SÖZLERİ

Koyunca geceleri başımı yastığa
Uyku düşman kesiliyor bana
Paramparça dağıldım
Toplayamadım bir daha
Olamadık ki hakim şu dilimize
Gölge ettik saadetimize
Gittin ya öfkenle kol kola
O an yıkıldım yere

Sen de üzülüyorsun biliyorum
Pişmansın ama
Geri adım attıramıyorsun gururuna

Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım

Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım

Dön kavuşalım
Öp barışalım
Tatlı tatlı gel konuşalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Gel de aşkın gönlünü alalım

Koyunca geceleri başımı yastığa
Uyku düşman kesiliyor bana
Paramparça dağıldım
Toplayamadım bir daha
Olamadık ki hakim şu dilimize
Gölge ettik saadetimize
Gittin ya öfkenle kol kola
O an yıkıldım yere

Sen de üzülüyorsun biliyorum
Pişmansın ama
Geri adım attıramıyorsun gururuna

Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım

Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım

Dön kavuşalım
Öp barışalım
Tatlı tatlı gel konuşalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Gel de aşkın gönlünü alalım

Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım

Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım

Yap bi güzellik be

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Anahtar Kelimeler:
şarkı sözleri tarkan şarkılar
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