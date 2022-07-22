Tarkan - Yap Bi Güzellik sözleri! Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik şarkı sözleri nedir, klip yayınlandı mı?

Tarkan'ın son klibi Geççek 17 Şubat'ta yayınlanmıştı. Yeni şarkısı Yap Bi Güzellik'in klibi ise 22 Temmuz Cuma günü yayınlanması bekleniyor. Tarkan'ın hayranları ve birçok müziksever şarkının sözlerini merak ediyor. Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.

TARKAN - YAP Bİ GÜZELLİK KLİBİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

Tarkan Instagram hesabında Yap Bi Güzellik klibinin kısa bir kısmını paylaşarak altına şöyle belirtti: "Bu tadımlığı... Klibinin tamamı yarın sizlerle." Bu paylaşımla beraber klibin 22 Temmuz Cuma günü yani bugün yayınlanacak. Klibin yayınlanma saati ise bilinmiyor.

TARKAN - YAP Bİ GÜZELLİK ŞARKI SÖZLERİ

Koyunca geceleri başımı yastığa

Uyku düşman kesiliyor bana

Paramparça dağıldım

Toplayamadım bir daha

Olamadık ki hakim şu dilimize

Gölge ettik saadetimize

Gittin ya öfkenle kol kola

O an yıkıldım yere

Sen de üzülüyorsun biliyorum

Pişmansın ama

Geri adım attıramıyorsun gururuna

Yap bi güzellik be

Gel kon hadi kalbime

Dön kavuşalım, öp barışalım

Kumrular gibi yine koklaşalım

Affedelim gitsin

Bu ayrılık bitsin

Tatlı tatlı gel konuşalım

Gel de aşkın gönlünü alalım

Dön kavuşalım

Öp barışalım

Tatlı tatlı gel konuşalım

Dön kavuşalım

Öp barışalım

Gel de aşkın gönlünü alalım

Koyunca geceleri başımı yastığa

Uyku düşman kesiliyor bana

Paramparça dağıldım

Toplayamadım bir daha

Olamadık ki hakim şu dilimize

Gölge ettik saadetimize

Gittin ya öfkenle kol kola

O an yıkıldım yere

Sen de üzülüyorsun biliyorum

Pişmansın ama

Geri adım attıramıyorsun gururuna

Yap bi güzellik be

Gel kon hadi kalbime

Dön kavuşalım, öp barışalım

Kumrular gibi yine koklaşalım

Affedelim gitsin

Bu ayrılık bitsin

Tatlı tatlı gel konuşalım

Gel de aşkın gönlünü alalım

Dön kavuşalım

Öp barışalım

Tatlı tatlı gel konuşalım

Dön kavuşalım

Öp barışalım

Gel de aşkın gönlünü alalım

Yap bi güzellik be

Gel kon hadi kalbime

Dön kavuşalım, öp barışalım

Kumrular gibi yine koklaşalım

Affedelim gitsin

Bu ayrılık bitsin

Tatlı tatlı gel konuşalım

Gel de aşkın gönlünü alalım

Yap bi güzellik be

