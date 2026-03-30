Tarladan çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor! Talebe yetişemiyorlar

Doğanın en kıymetli lezzetlerinden biri olan kuzu göbeği mantarı, baharın gelişiyle birlikte adeta yok satıyor. Kısa ömürlü olması, zahmetli toplanma süreci ve eşsiz aroması nedeniyle 'doğanın altını' olarak anılan bu mantar türü, hem iç pazarda hem de ihracatta yoğun talep görüyor.

Sedef Karatay Bingül

Kuzu göbeği mantarı, doğada kendiliğinden yetişen ve kültürü oldukça zor olan nadir türlerden biri. Özellikle ormanlık alanlarda, nemli ve humuslu topraklarda yetişen bu mantar, sabah erken saatlerde toplanıyor ve aynı gün içinde alıcı buluyor.

KISA SÜREDE TÜKENİYOR: TOPLANIR TOPLANMAZ SATILIYOR

Toplayıcılar, sezonun kısa sürmesi nedeniyle adeta zamanla yarışıyor. Ürünün raf ömrünün çok kısa olması da talebi daha da artırıyor. Pazara ulaşmadan tükenen kuzu göbeği mantarı, birçok bölgede siparişle satılıyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Kuzu göbeği mantarının kilosu, sezonun başında oldukça yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Bölgeye ve kaliteye göre değişmekle birlikte kilogram fiyatı zaman zaman et fiyatlarını katlıyor.

Özellikle kurutulmuş hali, taze ürüne göre çok daha yüksek fiyatlara ihraç ediliyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke, Türkiye’den kuzu göbeği mantarı talep ediyor.

NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Bu mantarı diğerlerinden ayıran en önemli özellikler şunlar:

  • Yoğun ve kendine has aroması
  • Doğada nadir bulunması
  • Kültür üretiminin zor olması
  • Besin değerinin yüksek olması

Protein, lif ve mineral açısından zengin olan kuzu göbeği mantarı, aynı zamanda gurme mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

TOPLAMASI ZAHMETLİ VE RİSKLİ

Kuzu göbeği mantarı toplamak sanıldığı kadar kolay değil. Toplayıcılar, günlerce ormanlık alanlarda dolaşarak bu mantarı arıyor. Ayrıca doğada benzer görünümlü zehirli mantar türleri de bulunduğu için deneyim büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, bilinçsiz şekilde mantar toplanmaması ve tüketilmemesi konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.

SEZONU ÇOK KISA

Kuzu göbeği mantarının sezonu genellikle ilkbahar aylarıyla sınırlı. Mart sonu itibarıyla başlayan hasat, hava koşullarına bağlı olarak birkaç hafta içinde sona eriyor.

Bu kısa süre, hem arzı kısıtlıyor hem de fiyatların yükselmesine neden oluyor.

RESTORANLARIN GÖZDESİ

Özellikle lüks restoranlar ve şefler, menülerinde kuzu göbeği mantarına geniş yer veriyor. Et yemeklerinden makarnalara kadar birçok tarifte kullanılan bu özel mantar, lezzetiyle fark yaratıyor.

İHRACATTA ÖNEMLİ PAY

Türkiye, kuzu göbeği mantarı ihracatında önemli ülkeler arasında yer alıyor. Toplanan ürünlerin büyük bir kısmı kurutularak yurt dışına gönderiliyor. Bu durum, yerel pazarda ürünün daha da zor bulunmasına yol açıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, doğadan toplanan mantarların bilinçsiz tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Kuzu göbeği mantarı ile karıştırılabilecek zehirli türlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
mantar kuzugöbeği
