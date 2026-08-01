Tarladan çıkar çıkmaz kapışılıyor! Kilosu 50 TL'den alıcı buluyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde yetiştirilen doğal acurlar, yeni sezonla birlikte pazarlardaki yerini almaya başladı. Üreticiler, ürünlerin tazeliğini koruyabilmek için hasadı sabah erken saatlerde gerçekleştiriyor.

SABAH HASAT EDİLİYOR AYNI GÜN TESLİM EDİLİYOR

Emcelli Mahallesi'nde üreticilik yapan Harun Hasırcı, acurların haftada iki veya üç gün hasat edildiğini belirterek, ürünlerin bekletilmeden müşterilere ulaştırıldığını söyledi.

Hasırcı, tarladan toplanan acurların hem perakende hem de toptan olarak satışa sunulduğunu ifade ederek, özellikle düğün, sünnet organizasyonları ve turşu hazırlığı yapan vatandaşlardan yoğun talep aldıklarını dile getirdi.

EN ÇOK TURŞULUK OLARAK TERCİH EDİLİYOR

Salatalık grubunda yer alan acur, en çok turşu yapımında kullanılsa da farklı şekillerde de sofralarda yer buluyor. Üretici Harun Hasırcı, acurun rendelenerek yoğurtla cacık yapımında değerlendirilebildiğini, dilimlenip hafif tuzlanarak da tüketilebildiğini belirtti.

Doğal yöntemlerle yetiştirilen acurlara ilginin her geçen yıl arttığını söyleyen üreticiler, ürünün kilosunu 50 liradan satışa sunduklarını ifade etti. Tarladan günlük olarak toplanan acurların tazeliği ve doğal üretim yöntemi, tüketicilerin ürüne olan ilgisini artıran en önemli nedenler arasında gösteriliyor.