Tarlanın üstünde dev yılan şeklinde: Gören fotoğraflamadan geçemiyor

Sarı çiçeklerle bezenen ovada yemyeşil çimenler arasında kıvrılarak akan dere, ortaya eşsiz manzaralar çıkarıyor. Doğanın yeniden canlandığı bahar mevsiminde Güzeldere Menderesleri, güzel görüntülere sahne oluyor. Dere yatağının oluşturduğu kıvrımlar, çevresini saran sarı çiçekler ve yeşilin her tonunu barındıran çayırlarla birleşince bölge ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

GÖREN DURUP FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR

Özellikle fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline gelen menderesler, sakin atmosferi ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Bölgeden geçen vatandaşlar, manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemezken, birçok kişi bu eşsiz güzelliği fotoğraflıyor.

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Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Güzeldere Menderesleri, bahar aylarında açan çiçekler ve canlanan doğasıyla Bitlis'in doğal turizm değerleri arasında öne çıkmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır