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Tartışmaların odağındaki Ahmet Kaya filmi vizyonda

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan İki Gözüm Ahmet filminin galası yapıldı. Vizyona giren film hakkında konuşan Ekin Akkaş, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın, filmin gelirinin kendisine verilmesi teklifini kabul etmediğini söyledi.

Tartışmaların odağındaki Ahmet Kaya filmi vizyonda

Yönetmenliğini Gani Rüzgâr Şavata'nın üstlendiği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan "İki Gözüm Ahmet" filminin galası, gerçekleştirildi. Galaya, filmin başrol oyuncuları Aleyna Solaker, Metin Yıldız, Ekin Akkaş, yapımcı ve yönetmeni Gani Rüzgar Şavata ile çok sayıda davetli katıldı. Filmin başrol oyuncusu Aleyna Solaker basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Çok heyecanlıyım bende merakla bekliyorum, umarım sizler de çok beğenirsiniz" dedi.

"AHMET KAYA'NIN DOĞUM GÜNÜNDE ONU YAŞATIYORUZ"

Ekin Akkaş da "Yapımcılar filmin bütün gelirini Gülten Kaya'ya vermek istediler. Gültan Kaya bu teklifi kabul etmediği için oyuncular olarak bizler çok üzüldük" diye konuştu.

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Filmin yapımcı ve yönetmenliğini üslenen Gani Rüzgar Şavata "Ahmet Kaya'nın doğum gününde biz onu yaşatıyoruz. Biz bu filimi maddi gelir beklemeden yaptık. Maddi beklentimiz olsaydı bizler 'İki Gözüm Ahmet'in devamını çekmek isterdik" dedi.

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