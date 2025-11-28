Mynet Trend

Tartışmaya neden olmuştu! Seçimi kazanan siyasetçi ismini sildi!

Nazi Almanyası’nın kötü şöhretli lideriyle aynı adı taşıyan Namibyalı bir siyasetçi, tartışmaya neden oldu. Seçimleri beşinci kez kazanan isim, ismini değiştirdi.

Eski sömürge ülkesi Namibya'da Adolf Hitler Uunona adlı siyasetçinin adı gündem oldu. Yerel seçimleri kazanan sol görüşlü Swapo partisinin üyesi olan Uunona, tartışmalı isim haline geldi.

Tartışmaya neden olmuştu! Seçimi kazanan siyasetçi ismini sildi! 1

İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre; Uunona, isminin tartışmalara yol açmasının ardından değiştirme kararı aldığını ifade etti. 'Hitler'i kullanmak istemediğini belirten siyasetçi, artık yaşamına "Adolf Uunona" olarak devam edecek.

Tartışmaya neden olmuştu! Seçimi kazanan siyasetçi ismini sildi! 2

"Adolf Hitler karakterimi doğru yansıtmıyor" sözleriyle açıklama yapan siyasetçi 2031'e kadar görevde kalacak.

