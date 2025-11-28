Tartışmaya neden olmuştu! Seçimi kazanan siyasetçi ismini sildi!

Eski sömürge ülkesi Namibya'da Adolf Hitler Uunona adlı siyasetçinin adı gündem oldu. Yerel seçimleri kazanan sol görüşlü Swapo partisinin üyesi olan Uunona, tartışmalı isim haline geldi.

İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre; Uunona, isminin tartışmalara yol açmasının ardından değiştirme kararı aldığını ifade etti. 'Hitler'i kullanmak istemediğini belirten siyasetçi, artık yaşamına "Adolf Uunona" olarak devam edecek.

"Adolf Hitler karakterimi doğru yansıtmıyor" sözleriyle açıklama yapan siyasetçi 2031'e kadar görevde kalacak.