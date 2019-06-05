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Tartıştığı amcasını tüfekle vurarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 23:10 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yeğeni Ramazan Ç. (29) tarafından av tüfeğiyle vurulan Ferit Ç. (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tartıştığı amcasını tüfekle vurarak öldürdü

Olay, saat 18.00 sıralarında Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ç., oto galerisi sahibi amcası Ferit Ç. ile telefonda bilinmeyen nedenle tartıştı. Ramazan Ç., telefondaki konuşmanın ardından otomobil ile amcasının evinin bulunduğu 5550 sokağa gitti. Sokakta da devam eden tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Ramazan Ç. yanında getirdiği av tüfeğiyle Ferit Ç.’ye iki el ateş ettikten sonra, geldiği otomobile binerek kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ferit Ç., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ferit Ç., burada tüm doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ramazan Ç. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Denizli av tüfeği

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