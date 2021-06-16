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‘Tarzan’ hikayesi tersine döndü! Bir İngiliz köyünde insan gibi yetiştirilen gorilin öyküsü: John Daniel

16.06.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

John Daniel isimli goril, 1918 yılında İngiliz bir aile tarafından evlat edinildi. Daniel, Uley köyünde adeta bir insan olarak yetiştirildi. Kendi odası vardı, okula gitti ve ailesine çay servisi dahi yaptı.

‘Tarzan’ hikayesi tersine döndü! Bir İngiliz köyünde insan gibi yetiştirilen gorilin öyküsü: John Daniel

John Daniel, Gabon’da bebekken yakalandı ve Bayan Cunnigham'ın erkek kardeşi Rupert Penny onu bir mağazada satılık olarak gördü ve İngiltere’ye getirdi. John Daniel, kardeşi Londra’da 300 sterline satın aldıktan sonra 1918’de Uley köyünde yaşayan Alyce Cunnigham tarafından evlat edinildi. Daniel, normal bir çocuk olarak büyütüldü. Kendi yatak odası vardı. Odanın içinde bulunan ışık düğmelerini ve tuvaleti rahatça kullanabiliyordu. Çocuklarla oyun oynayan Daniel’i köyde yaşayan herkes çok seviyordu.

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1921 yılında Bayan Cunnigham artık ona bakamayacak duruma geldi. Cunnigham, Daniel’i Florida’da emeklilik hayatı sürdüren bir kişiye sattı. Ancak işler onun tahmin ettiği gibi ilerlemedi ve Daniel bir sirkte sergilenmeye başlandı. Evinden ve Cunningham'dan uzakta olmaktan perişan olan John Daniel'in sağlığı kötüleşti. Hayvanat bahçesi yönetimi onu Cunnigham’a geri göndermeye karar verdi. Daniel, yolculuk sırasında 4 yaşındayken zatürreden hayatını kaybetti. New York’ta Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’ne verildi ve 1922 yılında sergilendi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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