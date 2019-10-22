Tarzları ile sizleri gülme krizine sokacak babalar!

Yaşımız ilerledikçe sevdiğimiz şeyler, zevklerimiz ve tarzlarımız tamamen değişip garipleşebilir. Bazı şeyleri artık umursamamaya hatta tamamen içimizden geldiği gibi giyinip yaşamaya başlarız. Özellikle emeklilik gelip yaş kemale erince bu durum kaçınılmaz olur.

Bu duruma dair mükemmel bir örnek, Instagram'daki Moda Babalar sayfasında karşımıza çıkıyor. Burada, dünyanın dört bir yanından fotoğrafı paylaşılan babalar, tarzlarıyla kimi zaman güldürürken kimi zaman da gözlerinizi kanatabilir.

İnternetteki en iyi, en eğlenceli ve enerjik moda babalarından bazılarını sizler için topladık. İşte o tarzlarıyla hem güldüren hem de düşündüren babalar...

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