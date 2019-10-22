Mynet Trend

Tarzları ile sizleri gülme krizine sokacak babalar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 22.10.2019 14:09 | Son Güncelleme

Bu babalar, giyim tarzları ile adeta modaya kafa tutuyor. İşte birbirinden ilginç ve komik giyim tarzına sahip babalar...

Tarzları ile sizleri gülme krizine sokacak babalar!

Yaşımız ilerledikçe sevdiğimiz şeyler, zevklerimiz ve tarzlarımız tamamen değişip garipleşebilir. Bazı şeyleri artık umursamamaya hatta tamamen içimizden geldiği gibi giyinip yaşamaya başlarız. Özellikle emeklilik gelip yaş kemale erince bu durum kaçınılmaz olur.

Bu duruma dair mükemmel bir örnek, Instagram'daki Moda Babalar sayfasında karşımıza çıkıyor. Burada, dünyanın dört bir yanından fotoğrafı paylaşılan babalar, tarzlarıyla kimi zaman güldürürken kimi zaman da gözlerinizi kanatabilir.

İnternetteki en iyi, en eğlenceli ve enerjik moda babalarından bazılarını sizler için topladık. İşte o tarzlarıyla hem güldüren hem de düşündüren babalar...

1.

0B1gTgSf0i-png__700

2.

0oR-mfyf2B-png__700

3.

0VwQ6PSf9I-png__700

4.

0yAdqQSfzz-png__700

5.

1GZ-_yyf1O-png__700

6.

2mnWZZyf__-png__700

7.

2XMXlWyf2z-png__700

8.

3pIyUlSf0T-png__700

9.

3T2XLeyf93-png__700

10.

5KmUoMSf0k-png__700

11.

5sgow5yf1Y-png__700

12.

6u2H5Gyf04-png__700

13.

7tWrUhyf5Z-png__700

14.

08fT0byf5A-png__700

15.

8eE-ZAyfz6-png__700

16.

338SH-Sf8O-png__700

17.

BA5PFuNyfy5-png__700

18.

BAr-YBqyf_--png__700

19.

Bb2QLjlgXUU-png__700

20.

BBBey95Sf3c-png__700

21.

BC3wz3hyf6N-png__700

22.

Bc8e4vzAjyv-png__700

23.

BCwcuufSf-l-png__700

24.

BJqzSJvhF_J-png__700

25.

BKrYtqGh6Zn-png__700

26.

BKzH5srBVVQ-png__700

27.

BOlWy7fhS3e-png__700

28.

BPJPdoZBohX-png__700

29.

BPn-W1rBJuJ-png__700

30.

BPTQvvKh0IQ-png__700

31.

BQtggCjBbew-png__700

32.

BVPqec9hRJK-png__700

33.

fashion-dads-photo-1-5da9bfdedb8bb__700

34.

fashion-dads-photo-301-5daecef51fc92__700

35.

fashion-dads-photo-302-5daecfcac3680__700

36.

x7D26tSf9k-png__700

37.

xFC2w8yf8R-png__700

38.

xHmSkUSf3C-png__700

39.

xkhpa3Sf71-png__700

40.

xlDZotSfyA-png__700

41.

xmUx8wyf-G-png__700

42.

xw0EJaSf_m-png__700

43.

y5lRC6yf7k-png__700

44.

yaWFwQSf-m-png__700

45.

yFbqhRSf40-png__700

46.

yfcEQ3Sf_l-png__700

47.

z7j6p1yf-d-png__700

48.

zLvEH5SfwC-png__700

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Güzel olayım derken rezil olan photoshop mağdurları!Güzel olayım derken rezil olan photoshop mağdurları!
Buradaki yılan gerçek mi değil mi! Buradaki yılan gerçek mi değil mi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
komik fotoğraflar instagram instagram sayfası sosyal medya komik sosyal medya paylaşımları moda babalar sayfası

En Çok Okunan Trend Haberler

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!

Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

MasterChef'te iki isme şok ceza! Mehmet Şef çılgına döndü

MasterChef'te iki isme şok ceza! Mehmet Şef çılgına döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzel olayım derken rezil olan photoshop mağdurları!

Güzel olayım derken rezil olan photoshop mağdurları!

İnanılmaz gerçekçi 3D çizimler!

Buradaki yılan gerçek mi değil mi!

Damadı şıp şıp terleten 14 düğün geleneği!

Damadı şıp şıp terleten 14 düğün geleneği!

Moulin Rouge kabaresinin sahne arkası görüntüleri!

İnanılmaz kareler! Sahne arkası görüntüleri ortaya çıktı

3 gün sonra boş evin bahçesine yazdığı 'SOS' mesajı sonrası kurtarıldı

3 gün sonra boş evin bahçesine yazdığı 'SOS' mesajı sonrası kurtarıldı

Tarzlarıyla gözlerinizi kanatacak 21 kişi!

Tarzlarıyla gözlerinizi kanatacak 21 kişi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.