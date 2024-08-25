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'Taş Kağıt Makas'ın Fecir'i Burak Yörük askerden döndü! "Sakallar da uzuyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.08.2024 07:34
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'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nda canlandırdığı karakter ile adından söz ettiren Burak Yörük askerden döndü. Yörük asker dönüşü hemen işlerine adapte oldu.

'Taş Kağıt Makas'ın Fecir'i Burak Yörük askerden döndü! "Sakallar da uzuyor"

Taş Kağıt Makas dizisinde 'Fecir Emirkıran' karakterine hayat veren Burak Yörük özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim.

Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Yörük, çekimler sırasında onu en çok zorlayan sahneye de değinmişti. Fecir’in babası tarafından şiddet gördüğü sahnelerde zorlandığına değinen ünlü isim, "Fecir’in babası tarafından kırbaçlandığı sahne hem duygusal hem de fiziksel olarak zorlayıcı ve yorucu bir sahneydi" demişti.

Kısa süre önce askere giden oyuncu Burak Yörük, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde eksiklerini gideren ve aracını beklediği sırada pozitif enerjisi ile görüntülenen Yörük, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

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Burak Yörük, "Askerden yeni geldim sayılır, sakallar da yeni yeni uzuyor. Hemen buradaki moda alışarak işe koyulduk. Şimdi de sete gidiyorum, her şey yolunda" diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

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Burak Yörük
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