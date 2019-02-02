Taşan nehir otomobilini yuttu, canını zor kurtardı!

Metin Balcılar, bugün saat 13.00 sıralarında 35 LCR 76 plakalı otomobiliyle Germencik'ten Yeniköy Mahallesi'ne gitmek için yola çıktı. Büyük Menderes Nehri'nin geçtiğimiz Çarşamba günü taşarak, Yeniköy Mahallesi ile Germencik ilçesini birbirine bağlayan yolun 5 kilometrelik bölümünü sular altında bıraktığından habersiz olan Balcılar'ın otomobili bir anda su içinde kaldı.
Balcılar, camdan otomobilin üzerine çıkarak yardım beklemeye başladı. Mahsur kalan sürücüyü gören mahalleli Selim Balcı, traktörünü getirdi. Koçarlı Belediyesi ekiplerinden de yardım istedi.
Balcı'nın traktörü ve belediyeye ait iş makinesi ile otomobil, sudan çıkarıldı. Germencik tarafından geldiğini, yolun kapalı olduğuna dair bir uyarı tabelası bulunmadığını söyleyen Metin Balcılar, ölümden döndüğünü, kurtulduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Balcılar, otomobilinin zarar görmesine ise üzüldüğünü kaydetti.
'ÇIKMASAYDIM BOĞULABİLİRDİM'
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu suyla dolan yoldan geçerken otomobiliyle mahsur kalan Metin Balcılar (63), yaşadığı korku dolu anları DHA'ya anlattı. Balcılar, "Yoldan otomobilimle bir arkadaşımın yanına gidiyordum. Hiçbir uyarı levhası yoktu. Ben de ilk kez buradan geçiyorum, yolu bilmiyorum. Ben ilerledikçe, su bir anda çoğalmaya başladı. Su çoğalınca, otomobilimi ters çevirdi. Otomobille birlikte kanala düştüm. O sırada arka kapıya yöneldim, açıp çıkmasaydım boğulabilirdim" dedi.
'ÇOK KORKMUŞTU'
Metin Balcılar'ı kurtaran çiftçi Selim Balcı (30) ise, "Ben çiftçiyim. Tarlada mahsulümüz olduğu için taşan suların seviyesinin düşüp düşmediğine bakmaya çıktım. Otomobilin durduğunu gördüm. Sonra otomobili su ters çevirdi. Araç sulama kanalının içine düştü. Ben biraz bekledim otomobilin içinden çıkan yok. Eve giderek traktör ve halat aldım. Arkadaşımı da alarak olay yerine geldim. Çırçır fabrikasındaki arkadaşlar da geldi. Bu sırada Koçarlı Belediyesi'ni aradım, iş makinesi yolladılar. Buraya geldiğimizde sürücü otomobilin üstünde duruyordu. İş makinesinin kepçesini uzatarak sürücüyü otomobilin üzerinden kurtardık. Ardından evime götürerek kıyafetlerini değiştirmesini sağladım. Çok korkmuştu. Kurtulduğu için sevinçliyiz" dedi.
(DHA)
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