Tasarım - Beceri Atölyeleri yeniden canlanıyor!

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, üniversite-okul işbirliği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce başlatılan İstanbul Tasarım-Beceri Atölyeleri Akademik İşbirliği Modeli kapsamında, Yeditepe Üniversitesi ile eşleştirildiği Ataşehir Hasan Leyli Ortaokulu yöneticileri, üniversitenin Ataşehir’deki kampüsünde bir araya geldi. İki kurumun yöneticileri atölyelerdeki çalışmaların canlandırılması ve geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde yaşanan kayıpların giderilmesi için yapılabilecekleri ele aldı. ÖĞRENCİLERE YETENEK DÜZEYLERİNE GÖRE BECERİ KAZANDIRILACAK Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyonu kapsamında, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, 2020 yılında, İstanbul Tasarım-Beceri Atölyeleri (TBA) İşbirliği Modeli başlatılmış, bu çerçevede Yeditepe Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 28 Ocak 2020’de protokol imzalanmıştı. İstanbul’daki üniversitelerin, ilk ve ortaöğretim düzeyindeki en az bir okulla eşleştirildiği model kapsamında, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin ilgi, yetenek, mizaç ve gelişimleri için öğrencilerin düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulmuştu. TBA’larla, ilk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yetenek düzeylerine göre beceri kazandırılması; bu öğrencilerin erken yaşta akademik dünyayla tanışması ve ilgi alanlarını keşfetmesi; TBA öğretmenlerinin ve TBA alanları ile ilgilenen lisans mezunlarının yetiştirilmesi; akademisyenler ve lisans öğrencileri için uygulama, araştırma ve gözlem alanları oluşturulması amaçlanmıştı.

ALINACAK TEDBİRLER KONUŞULDU İşbirliği modeli kapsamında Yeditepe Üniversitesi de Ataşehir Hasan Leyli Ortaokulu ile eşleştirilmiş ve üniversite, Bakanlığın TBA şartnamesine göre bu okulda atölye kurulmuştu. İşbirliğini güçlendirmek ve sekteye uğrayan çalışmaları yeniden canlandırmak için Ataşehir Hasan Leyli Ortaokulu Müdürü İbrahim Batumoğlu ve Müdür Yardımcısı Ebru Yalı Çoban Yeditepe Üniversitesi’ni ziyaret etti. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Semra Akyel, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Hülya Kılıç ve Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun’un da bulunduğu ziyarette alınabilecek tedbirler konuşuldu. ONLİNE ATÖLYE VE SEMİNERLER Konuya ilişkin bilgi veren Dekan Prof. Dr. Ayşe Semra Akyel, Eğitim Fakültesi olarak öğrencilere Matematik ve Türkçe alanlarında online olarak destek atölyeleri düzenleyeceklerini belirterek “Velilere yönelik olarak da pandemi dönemiyle nasıl başa çıkılabilir, veliler bu süreçte öğrencilere nasıl destek olabilir konularını içeren seminerlerimiz olacak. Özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda, veli ve öğrenci düzeyinde aydınlatıcı seminerler düzenleyeceğiz” dedi.