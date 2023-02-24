Taşıyıcı anne yoluyla oğlu oldu! Paris Hilton ilk kez paylaştı

Daha önce üç kez nişanlanan Paris Hilton sonunda evlendi. Paris Hilton geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtmış ve eşi Carter Reum ile birlikte ilk çocuklarının taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini açıklamıştı.

Instagram'da yeni doğan oğlunun elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Hilton, "Şimdiden kelimelerin ötesinde seviliyorsun" diye yazmıştı.

Tüm bunların ardından Paris Hilton, ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi. Eşi ve oğluyla objektif karşısına geçen sosyetik güzel, "Bebeğimiz Phoenix. O bizim tüm dünyamız" dedi.



