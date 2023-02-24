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Taşıyıcı anne yoluyla oğlu oldu! Paris Hilton ilk kez paylaştı

24.02.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat 2021'de Carter Reum ile dünyaevine giren Paris Hilton taşıyıcı anne yoluyla anne oldu. Hilton Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşıma ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi ve ismini açıkladı.

Taşıyıcı anne yoluyla oğlu oldu! Paris Hilton ilk kez paylaştı

Daha önce üç kez nişanlanan Paris Hilton sonunda evlendi. Paris Hilton geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtmış ve eşi Carter Reum ile birlikte ilk çocuklarının taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini açıklamıştı.

Instagram'da yeni doğan oğlunun elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Hilton, "Şimdiden kelimelerin ötesinde seviliyorsun" diye yazmıştı.

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Tüm bunların ardından Paris Hilton, ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi. Eşi ve oğluyla objektif karşısına geçen sosyetik güzel, "Bebeğimiz Phoenix. O bizim tüm dünyamız" dedi.

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Paris Hilton Carter Reum anne evlendi

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