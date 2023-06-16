MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Taşıyıcı (Transporter) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Taşıyıcı filminin konusu, oyuncuları ve çekim yerleri

Taşıyıcı (Transporter) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Taşıyıcı filminin konusu, oyuncuları ve çekim yerleri

16.06.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşıyıcı filmi bu akşam Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. Aksiyon filmi sevenlerin heyecanla izleyeceği filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Brad Turner, Andy Mikita ve Bruce McDonald'ın yönetmenliğini yaptığı film bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Peki, Taşıyıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Taşıyıcı filminin konusu, oyuncuları ve çekim yerleri...

Taşıyıcı (Transporter) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Taşıyıcı filminin konusu, oyuncuları ve çekim yerleri

Taşıyıcı filmi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Aksiyon ve polisiye içerikli Taşıyıcı (Transporter) filmi 2002 yılı yapımıdır. Kullanıcılar Taşıyıcı filminin konusunu, oyuncularını ve nerede çekildiğini merak ediyor. İşte bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan Taşıyıcı filmi ile ilgili detaylar...

TAŞIYICI (TRANSPORTER) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski bir asker olan Frank Martin (Jason Statham) başarılı bir dövüşçü ve savaşçıdır. Fakat artık işi o taraflarda yoktur, daha sakin bir işte çalışmaktadır ve arkadaşı olan Fransız komisere de hayatıyla ilgili bazı yalanlar söylemektedir. Kendisi bir taşıyıcıdır. Kendisi bazen suçlu bile olsa normal insan veya paket taşır. Makul bir ücret karşılığı taşıyıcılık yapan Frank, işinde oldukça ciddi ve soğukkanlıdır. Bir tek soru sormadan, ona verilenleri taşır fakat ona verilen bilgiler tamamen doğru olmalıdır. Siyah BMW E38 735iL kullanan taşıyıcı Frank Martin'in kendisinin tam üç kuralı vardır ve bunları bozmaz.

"Anlaşmayı bozma"
"İsim yok"
"Paketi açma"

0x0-tasiyici-filminin-konusu-nedir-oyunculari-kim-tasiyici-the-transporter-filmi-nerede-ve-ne-zaman-cekildi-1658835575393

Her şey ona verilen bilgilerde tam olmalıdır. Kendisi asla taşıdığı bir pakete bakmaz ve kime taşıdığını da kendisine söylenmek istense bile asla ve asla sormaz. Her zaman bu kurallarla taşıyıcılığını yapar. Bir gün bir taşıyıcılık yaparken aynı adamlar, kendisini bir paket taşıması için tutarlar. Paketi bagaja koyarak yolunda devam eder. Her taşıyıcılığı boyunca sadece bir defa mola veren Frank Martin, bu molasında bagajı açarken oldukça ilginç bir şeyle karşılaşır: paket kımıldıyordur. Bir canlı olduğunu düşünse de soğukkanlılığını korur ancak sonunda yine de dayanamaz, paketi açar. Paketin içinde Lai adında Asyalı bir kız vardır. Taşıyıcı gittikçe her üç kuralı da bozar ve artık başı derttedir. Çünkü kendisini öldürmek isteyenlerin yanı sıra, şimdi Asyalılar'ı kaçıran bir gemiyi de durdurmak zorundadır.

TAŞIYICI (TRANSPORTER) OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham / Frank Martin

Shu Qi / Lai

Matt Schulze / Darren 'Wall Street' Bettencourt

François Berléand / Tarconi

Ric Young / Bay Kwai

Doug Rand / Lider

Didier Saint Melin / Patron

ezgif.com-webp-to-jpg (22)

TAŞIYICI (TRANSPORTER) FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin başrollerinde Guy Ritchie tarafından keşfedilmiş Jason Statham ve ünlü Asyalı aktris Shu Qi rol almaktadır. Film Fransa'da çekilmiş ve ilgi görmüştür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşıyla olay oldu! 'Görüşmek isteyen emeklilerle...'Emekli maaşıyla olay oldu! 'Görüşmek isteyen emeklilerle...'
Küvette sere serpe uzandı! Dekolteli pozu mest ettiKüvette sere serpe uzandı! Dekolteli pozu mest etti
İçine hiçbir şey giymedi! Flaşlar patlayınca...İçine hiçbir şey giymedi! Flaşlar patlayınca...
Anahtar Kelimeler:
taşıyıcı Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

Büyükelçiliklere yeni atama! Dışişleri Bakanı Fidan yeni görevleri tebliğ etti…

Büyükelçiliklere yeni atama! Dışişleri Bakanı Fidan yeni görevleri tebliğ etti…

Araç sahipleri dikkat! İBB teklif etti: İSPARK ücretlerine büyük zam yolda

Araç sahipleri dikkat! İBB teklif etti: İSPARK ücretlerine büyük zam yolda

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Fenerbahçe transfer döneminde boş durmuyor!

Fenerbahçe transfer döneminde boş durmuyor!

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

GÜNÜN VİDEOSU

23 yıldır üzerindeki şortuyla kanyonda yaşayan 'Arapgirli Tarzan': "Sezonumu açtım klarnet çalıp söylüyorum"
23 yıldır üzerindeki şortuyla kanyonda yaşayan 'Arapgirli Tarzan': "Sezonumu açtım klarnet çalıp söylüyorum"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.