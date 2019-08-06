Tatbikat bitti, füzeler ateşlendi! Dünya tetikte

Pazartesi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney Kore'nin ortak bir askeri tatbikata başlamasının ardından yapılan denemede iki kısa menzilli balistik füze Kuzey Kore'nin batı kıyılarından ateşlendi ve ülkenin doğu kıyılarına ulaştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, iki kısa menzilli balistik füze tespit ettikleri, füzelerin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın 125 kilometre (km) güney batısındaki Güney Hwanghae eyaletinden salı günü erken saatlerde ateşlendiği ifade edildi. JCS, füzelerin yaklaşık 450 km yol aldığını ve 37 km irtifaya çıktığını tespit etti.

Güney Kore'de bulunan Kyungnam Üniversitesi'nden Kim Dong-yub isimli bir askeri uzman, son denemede füzenin katettiği mesafenin önemli olduğunu; 450 km'lik uçuş mesafesinin tüm Güney Kore'nin bu tür füzelerin menzilinde olması anlamına geldiğini söyledi.

TATBİKATA TEPKİ

Güney Kore Ordusu, Kuzey Kore yönetiminin, ABD ile ortak tatbikat yapmalarının diplomatik anlaşmalara aykırı olduğunu düşündüğünü ve füze denemesinin bir protesto olduğunu belirtti.