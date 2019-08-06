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Tatbikat bitti, füzeler ateşlendi! Dünya tetikte

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DÜNYA  | 06.08.2019 09:11 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, salı günü erken saatlerde yeni bir nükleer füze denemesi gerçekleştirdi.

Tatbikat bitti, füzeler ateşlendi! Dünya tetikte

Pazartesi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney Kore'nin ortak bir askeri tatbikata başlamasının ardından yapılan denemede iki kısa menzilli balistik füze Kuzey Kore'nin batı kıyılarından ateşlendi ve ülkenin doğu kıyılarına ulaştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, iki kısa menzilli balistik füze tespit ettikleri, füzelerin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın 125 kilometre (km) güney batısındaki Güney Hwanghae eyaletinden salı günü erken saatlerde ateşlendiği ifade edildi. JCS, füzelerin yaklaşık 450 km yol aldığını ve 37 km irtifaya çıktığını tespit etti.

Güney Kore'de bulunan Kyungnam Üniversitesi'nden Kim Dong-yub isimli bir askeri uzman, son denemede füzenin katettiği mesafenin önemli olduğunu; 450 km'lik uçuş mesafesinin tüm Güney Kore'nin bu tür füzelerin menzilinde olması anlamına geldiğini söyledi.

TATBİKATA TEPKİ

Güney Kore Ordusu, Kuzey Kore yönetiminin, ABD ile ortak tatbikat yapmalarının diplomatik anlaşmalara aykırı olduğunu düşündüğünü ve füze denemesinin bir protesto olduğunu belirtti.

ABD yapımı F-35A savaş uçaklarının Güney Kore'ye gizlice götürülmesi, nükleer yakıtla çalışan bir Amerikan denizaltısının, Güney Kore limanına uğraması da Kuzey Kore'nin tepkisini çekmişti.

"MASAYA OTURMADI"

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 30 Haziran'da gerçekleştirilen toplantıda bir süredir askıya alınan "Nükleer silahların yok edilmesi" görüşmelerinin canlandırılmasına karar verilmesinin ardından Kuzey Kore en az dört kez balistik füze denemesi yaptı.

Trump, kendilerinin diplomatik anlaşmalara aykırı davranmadıklarını, Kuzey Kore'nin yaptığı nükleer silah testlerini görüşmeleri yeniden durduracak kadar önemsemediğini ancak Kim Jong-un'un hala masaya oturmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Savaş FÜZE DENEMESİ

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