Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tatil beldesinde yarı çıplak dolaşmak yasaklandı! Uymayanlar para cezası ödeyecek!

Fransa'nın tatil beldesinde önemli bir karar alındı. Yarı çıplak dolaşan erkeklerin şehirde gezmesi yasaklandı. Uymayanlara ise para cezası verilecek.

Tatil beldesinde yarı çıplak dolaşmak yasaklandı! Uymayanlar para cezası ödeyecek!

Fransa'nın turistik bölgelerinden Sables d'Olonne kentinin belediye başkanı Yannick Moreau aldığı kararla gündeme geldi. Alınan karar göre üstsüz dolaşan erkeklere para cezası verileceği açıklandı.

Tatil beldesinde yarı çıplak dolaşmak yasaklandı! Uymayanlar para cezası ödeyecek! 1

Erkeklerin yarı çıplak vaziyette dolaşmasının hem hijyenik olmadığını hem de saygısızlık olduğunu belirten yetkililer, plaj ve deniz kenarı haricinde üstsüz gezmenin yasaklandığını açıkladı.

Tatil beldesinde yarı çıplak dolaşmak yasaklandı! Uymayanlar para cezası ödeyecek! 2

UYMAYANLARA PARA CEZASI

bu yasağa uymayanlara ve bir tişört giymeyenlere 150 euro (yaklaşık 7 bin TL) para cezası verileceği duyuruldu. Belediye başkanı, "Eğer vücudunuzu sergilemek ve mayoyla en iyi halinizi göstermek istiyorsanız 11 kilometrelik plajlarımız var" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pedofili Epstein'in adasına gitti mi? Açıklama geldiPedofili Epstein'in adasına gitti mi? Açıklama geldi
Pilot yolcuların gözü önünde tutuklandı! Nedeni...Pilot yolcuların gözü önünde tutuklandı! Nedeni...

Anahtar Kelimeler:
bikini Fransa mayo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Tatil beldesinde yarı çıplak dolaşmak yasaklandı!

Tatil beldesinde yarı çıplak dolaşmak yasaklandı!

Pilot yolcuların gözü önünde tutuklandı! Nedeni...

Pilot yolcuların gözü önünde tutuklandı! Nedeni...

Dünyanın en soyutlanmış ülkesinde bir tatil köyü!

Dünyanın en soyutlanmış ülkesinde bir tatil köyü!

Ünlü tapınakta skandal olaylar zinciri! Seks, yolsuzluk...

Ünlü tapınakta skandal olaylar zinciri! Seks, yolsuzluk...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.