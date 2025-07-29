Tatil beldesinde yarı çıplak dolaşmak yasaklandı! Uymayanlar para cezası ödeyecek!

Fransa'nın turistik bölgelerinden Sables d'Olonne kentinin belediye başkanı Yannick Moreau aldığı kararla gündeme geldi. Alınan karar göre üstsüz dolaşan erkeklere para cezası verileceği açıklandı.

Erkeklerin yarı çıplak vaziyette dolaşmasının hem hijyenik olmadığını hem de saygısızlık olduğunu belirten yetkililer, plaj ve deniz kenarı haricinde üstsüz gezmenin yasaklandığını açıkladı.

UYMAYANLARA PARA CEZASI

bu yasağa uymayanlara ve bir tişört giymeyenlere 150 euro (yaklaşık 7 bin TL) para cezası verileceği duyuruldu. Belediye başkanı, "Eğer vücudunuzu sergilemek ve mayoyla en iyi halinizi göstermek istiyorsanız 11 kilometrelik plajlarımız var" dedi.