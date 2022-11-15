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Tatil eş anlamlısı nedir? Tatilin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

14.11.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz birçok anlamda çok zengindir. Türkçe dil bilgisi, anlatım ve kelime zenginliği bakımından çok önemli bir noktadadır. Dilimizde bazı kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklı olsa bile anlam bakımından aynıdır. Bu kelimelere eş anlamlı sözcükler denir. Türkçe eş anlamlı sözcükler açısından da oldukça geniş bir kelime haznesine sahiptir. Eş anlamlı kelimeleri birbirleri yerine kullanabiliriz. Tatil sözcüğü eş anlamlısı olan bir kelimedir. Peki, tatil kelimesinin eş anlamı nedir?

Tatil eş anlamlısı nedir? Tatilin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tarih boyunca birbirleri ile iletişim hâlinde olan toplumlar arasında, kültür veya dil gibi konularda bir etkileşim yaşamıştır. Toplumlar gerek savaşlar gerekse ticaret gibi durumlarla dil yönünden birbirleri ile etkileşime geçmişlerdir. Dil yönünden birbiri ile iletişim hâlinde olan toplumlar arasında kelime alışverişi de olmuştur. Türkçe farklı kökenli kelimeler ile oldukça zenginleşmiştir. Tatil sözcüğü farklı kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçen "taˁṭīl" sözcüğü “durdurma, çalışmayı durdurma” gibi anlamlara gelmektedir. Dilimizde tatil sözcüğü benzer bir anlamda kullanılmaktadır. Tatil sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlama gelmektedir. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

  • Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre
  • Okul, meclis, adliye vb. kuruluşların çalışmasını durdurduğu veya kapalı bulunduğu dönem
  • Eğlenmek, dinlenmek amacıyla çalışmadan geçirilen süre
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Tatil kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tatil sözcüğü dilimizde sıklıkla kullanılan ve cümlelerimizde çokça yer verdiğimiz bir sözcüktür. Tatil kelimesi farklı kökenli bir kelimedir. Arapçadan dilimize yerleşen tatil sözcüğü dilimizde de benzer bir anlama gelecek şekilde anlamını koruyarak kullanılmaktadır. Tatil sözcüğü yaygın bir kullanıma sahip olduğu için tatilin eş anlamlısı olan kelimeyi kullanmak anlatım bozukluğunun önüne geçecektir. Tatil kelimesinin eş anlamı olan kelime:

  • Dinlence

Tatil kelimesini çok sık kullanmamız gereken durumlarda tatil eş anlamlısı olan dinlence kelimesini kullanabiliriz ve herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.

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Tatilin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tatil sözcüğü yaygın bir kullanıma sahiptir. Tatil kelimesinin eş anlamlısı ile kurabileceğimiz farklı örnek cümleler bulunmaktadır. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Fabrikanın işçileri bayram için dinlenceye ayrılmışlardı.
  • Şirketin patronu, dinlence alan personelleri ücretsiz izne çıkaracağını söylemişti.
  • Grip salgını nedeniyle hastalanan beş çalışan dinlence için evlerine gönderilmişti.
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