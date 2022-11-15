Tatil eş anlamlısı nedir? Tatilin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tarih boyunca birbirleri ile iletişim hâlinde olan toplumlar arasında, kültür veya dil gibi konularda bir etkileşim yaşamıştır. Toplumlar gerek savaşlar gerekse ticaret gibi durumlarla dil yönünden birbirleri ile etkileşime geçmişlerdir. Dil yönünden birbiri ile iletişim hâlinde olan toplumlar arasında kelime alışverişi de olmuştur. Türkçe farklı kökenli kelimeler ile oldukça zenginleşmiştir. Tatil sözcüğü farklı kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçen "taˁṭīl" sözcüğü “durdurma, çalışmayı durdurma” gibi anlamlara gelmektedir. Dilimizde tatil sözcüğü benzer bir anlamda kullanılmaktadır. Tatil sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlama gelmektedir. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre

Okul, meclis, adliye vb. kuruluşların çalışmasını durdurduğu veya kapalı bulunduğu dönem

Eğlenmek, dinlenmek amacıyla çalışmadan geçirilen süre

Tatil kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tatil sözcüğü dilimizde sıklıkla kullanılan ve cümlelerimizde çokça yer verdiğimiz bir sözcüktür. Tatil kelimesi farklı kökenli bir kelimedir. Arapçadan dilimize yerleşen tatil sözcüğü dilimizde de benzer bir anlama gelecek şekilde anlamını koruyarak kullanılmaktadır. Tatil sözcüğü yaygın bir kullanıma sahip olduğu için tatilin eş anlamlısı olan kelimeyi kullanmak anlatım bozukluğunun önüne geçecektir. Tatil kelimesinin eş anlamı olan kelime:

Dinlence

Tatil kelimesini çok sık kullanmamız gereken durumlarda tatil eş anlamlısı olan dinlence kelimesini kullanabiliriz ve herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.

Tatilin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tatil sözcüğü yaygın bir kullanıma sahiptir. Tatil kelimesinin eş anlamlısı ile kurabileceğimiz farklı örnek cümleler bulunmaktadır. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz: