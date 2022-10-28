Nadir eş anlamlısı nedir? Nadir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nadir kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Hem insanlar hem de nesneler için kullanılır. Nadir, Arapça "nādir" olarak yazılan ve "az bulunan" anlamına gelen kelimeden alıntıdır. Nadir kelimesinin sözlükte geçen anlamı "seyrek"tir. Nadir kelimesi cümle içinde hem sıfat hem de zarf görevinde kullanılabilir. Cümledeki kullanımına göre farklı anlam kazanır. Türk Dil Kurumuna göre nadir kelimesinin anlamları:

(Sıfat) Seyrek, az bulunur

(Zarf) Seyrek

Nadir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede pek çok eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Nadir kelimesi de bu eş anlamlı sözcüklerden birisidir. Nadir kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde nadir yerine geçebilir. Ancak eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümle anlamına bakmak gerekir. Nadir eş anlamlısı kelimeler:

Seyrek

Bulunmaz

Turfa

Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimeler olarak bilinmektedir. Nadirin eş anlamlısı kelimeler cümle içinde nadir yerine geçtiği zaman herhangi bir anlatım bozukluğu oluşturmazlar.

Nadirin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sözcüklerin eş anlamlıları kullanmak konuşmalarımızda, yazılarımızda tekrara düşmeden akıcı bir şekilde cümlelerimizi çeşitlendirir. Anlamları aynı olan kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldıklarında cümlelerde anlatım bozukluğu yaşanmaz. Nadirin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: