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Nadir eş anlamlısı nedir? Nadir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca Türk coğrafyası birçok millete ev sahipliği yapmış ve bu milletlerle çeşitli etkileşim içerisine girmiştir. Dilimize Farsça ve Arapça başta olmak üzere birçok farklı kelimenin eklenmesinin temel sebebi budur. Türkçemize geçen bu yabancı kelimelerde yazılışları ve okunuşları farklı olsa da aynı anlamı taşıyan farklı sözcükler bulunmaktadır. Türkçemizde kökeni Arapçadan gelen ve eş anlamlı kelimeye sahip olan kelimelerden birisi de nadirdir. Peki, nadirin eş anlamlıları nedir?

Nadir eş anlamlısı nedir? Nadir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nadir kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Hem insanlar hem de nesneler için kullanılır. Nadir, Arapça "nādir" olarak yazılan ve "az bulunan" anlamına gelen kelimeden alıntıdır. Nadir kelimesinin sözlükte geçen anlamı "seyrek"tir. Nadir kelimesi cümle içinde hem sıfat hem de zarf görevinde kullanılabilir. Cümledeki kullanımına göre farklı anlam kazanır. Türk Dil Kurumuna göre nadir kelimesinin anlamları:

  • (Sıfat) Seyrek, az bulunur
  • (Zarf) Seyrek
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Nadir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede pek çok eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Nadir kelimesi de bu eş anlamlı sözcüklerden birisidir. Nadir kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde nadir yerine geçebilir. Ancak eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümle anlamına bakmak gerekir. Nadir eş anlamlısı kelimeler:

  • Seyrek
  • Bulunmaz
  • Turfa

Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimeler olarak bilinmektedir. Nadirin eş anlamlısı kelimeler cümle içinde nadir yerine geçtiği zaman herhangi bir anlatım bozukluğu oluşturmazlar.

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Nadirin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sözcüklerin eş anlamlıları kullanmak konuşmalarımızda, yazılarımızda tekrara düşmeden akıcı bir şekilde cümlelerimizi çeşitlendirir. Anlamları aynı olan kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldıklarında cümlelerde anlatım bozukluğu yaşanmaz. Nadirin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Bazı bulunmaz inciler var ki yalnızca çok değerli şeylerde kullanılabilirler.
  • Dün seyrek görülür bir kar yağmış.
  • Bu elmas turfa bir parçadır.
  • İyi bir dosta sahip olmak da bulunamaz bir durummuş meğerse.
  • Seyrek bitkilerin ülkemizde çok fazla olmasının sebebi iklim çeşitliliğidir.
  • Bulunamaz bir kişiliğe sahip olman seni çekici kılıyor.
  • Tufa kitabı almak için bütün servetimi harcarım.
  • Neredeyse bulması imkânsız olan bu turfa eser için herkes elinden gelen parayı vermeye çalışır.
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