Tatil için İstanbul’a gelmişlerdi! 12 bin dolarlık şok...

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 05.02.2019 11:23 | Son Güncelleme

Şişhane’den Taksim’e gitmek için otobüse binen Libyalı turist aile hayatının şokunu yaşadı. Libyalı ailenin çantasında bulunan 12 bin dolar çalındı. Otobüsün kapılarını kapatan şoför polis çağırdı. Yolcular tek tek otobüsten indirilerek aranırken, parası çalınan kadın gözyaşlarına boğuldu.

Tatil için İstanbul’a gelmişlerdi! 12 bin dolarlık şok...

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz Cuma günü Edirnekapı - Taksim seferini yapan özel halk otobüsünde yaşandı. Libyalı aile, Şişhane’den Taksim’e gitmek üzere halk otobüsüne bindi. Abdul Munim Salim şoförün yanına giderek yolculuk ücretini nakit vermek istedi. Ancak şoför kart kullanması gerektiğini söyleyince tekrar otobüste oturan eşi ve çocuğunun yanına giden adam, çantanın fermuarının açık olduğunu fark etti. Panikle çantayı açan Salim paraların yerinde olmadığını gördü. Yaşadığı kısa süreli paniği atlatan Salim otobüs şoförünün yanına giderek parasının çalındığını belirtip yardım istedi.

Otobüs şoförü de Taksim alt geçidinde bulunan durakta durarak durumu polise bildirdi. Kapıları kapatan otobüs şoförü polisi beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otobüs şoföründen bilgi alarak erkek yolcuların üzerini tek tek aradı. Kadın yolcular da polis gözetiminde birbirlerinin üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda çalındığı iddia edilen 12 bin dolar bulunamadı.

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LİBYALI KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Paranın bulunamaması üzerine Abdul Munim Salim’in eşi Sarah Abdulfatah sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan kadını polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Çanta içinde 12 bin doların olduğunu belirten Libyalı ailenin İstanbul’a tatil için geldiği öğrenildi. Parayı çalan şüpheli ya da şüphelilerin önceki duraklarda inmiş olma ihtimalini değerlendiren ekipler turist ailenin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Tatil istanbul Libya 12 bin dolar

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