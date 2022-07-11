Tatil için keşfedilmemiş duraklar neresi? İşte bayram tatilinde kaçılabilecek enfes lokasyonlar!

Tatil dönemlerinde birçok insan farklı, keşfedilmemiş özellikle kafa dinlenecek yerleri araştırıyorlar. Ülkemizde birçok tatil beldesi, koylar, doğa ile iç içe mükemmel yerler bulunuyor. Bu yerler bayram tatili için oldukça uygunlar. Türkiye’deki gizli tatil köşeleri son dönemlerde tatil yerlerinin aşırı kalabalık olması ve sıradanlaşmasıyla beraber daha çok aranmaya ve popüler olmaya başladı. Pek bilinmeyen adeta her biri cennet köşesi olan bu tatil yerlerini haberimizde derledik. İşte bayram tatilinde gidebileceğiniz keşfedilmemiş enfes lokasyonlar ve gizli tatil cenneti!

BÖRDÜBET KOYU, MARMARİS

Marmaris Bördübet Koyu, Muğla ili Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesinde bulunur. Bördübet Koyu, çam ağaçlarının arkasına saklanmış enfes bir koy. Bördübet koyu, Marmaris’in 28 km kuzeybatısında yer alır. Koy, Amazon olarak bilinmektedir. Birçok kuş çeşidinin bulunmasıyla tam bir huzur mekanıdır. Çevrede bulunan en güzel koylardan biridir. Bördübet Koyu’nda kano, kayak, stand-up paddling ve rüzgar sörfü gibi su sporları ve antik Karya orman yolunda kuş sesleri ile doğa yürüyüşü, trekking ve dağ bisikleti gibi doğa aktiviteleri yapabilirsiniz.

PALAMUTBÜKÜ KOYU, DATÇA

Palamutbükü Datça’ya 25 km mesafede, Yaka ve Cumalı köylerinin sınırları içindedir. Türkiye’nin cennet köşelerinden biri olan Datça Yarımadası’ndaki Palamutbükü her köşesiyle ayrı güzellikte. Masmavi deniziyle de bilinen koyda sudan çıkmak istemeyebilirsiniz. Harika plajıyla sakin bir tatil yeridir. Sahilde bulunan limanı yatla gelenler için ayrı bir avantaj sağlıyor. Ayrıca bölgede birçok farklı tekne turlarına katılarak harika bir gezi yapabilirsiniz. Bölgede bulunan badem ağaçlarındaki bademlerden yapılan farklı lezzetleri de tatmayı unutmayın.

GÖKÇEADA, ÇANAKKALE

Kültürel ve tarihi mirası ile Gökçeada gidenlerin sakinlik ve huzur bulduğu tatil yerlerinden biri. Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada eşsiz doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Adanın en güzel yanlarından biri de büyüleyici koyları. Dingin ve doğa ile iç içe tatil geçirmek isteyenlerin ilk tercihi Gökçeada oluyor. Çanakkale/Eceabat’tan Kabatepe feribotu ile adaya kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Gökçeada’da Rum mimarisi ve taş evleriyle ünlü Zeytinliköy’e de uğramalısınız.

SEFERİHİSAR, İZMİR

Seferihisar, ilk sakin şehir unvanıyla İzmir’in en şirin ilçeleri arasında yer alır. Sakin ve huzurlu bir yerde tatilini geçirmek isteyenlerin tercih ettiği ilk noktalardan biri haline gelmiş. İlçenin güzel plajlarında güneşlenebilir veya sahil kenarlarındaki balık restoranlarına uğrayabilirsiniz. Merkezden yalnızca 50 dk uzaklıkta bulunuyor. İlçede; Teos Antik Kenti, Sığacık dar sokakları, Sığacık Kale İçi, Seferihisar pazarı ve Seferihisar limanını gezebilirsiniz.

ÇANDARLI, DİKİLİ

İzmir’in farklı bir güzelliği daha, Çandarlı. Adını bölgedeki Çandarlı Kalesinden almaktadır. Kale, farklı mimarisiyle dikkat çekicidir. Dikili sevimli sakin bir ilçedir. Bölgede az konaklama alanı bulunduğu için az ziyaretçisiyle daha çok sakinlik katıyor. Çevredeki geniş plajlarını ziyaret edip sahil restoranlarında balık gecesi yapabilirsiniz.



