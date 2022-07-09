MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tatil pozları gündem olmuştu! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evlecenekleri tarihi belli oldu

Tatil pozları gündem olmuştu! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evlecenekleri tarihi belli oldu

09.07.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde birlikte tatil yaparken verdikleri pozlarla gündemde olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğün tarihi belli oldu. Bir süredir düğün hazırlığında olan çift evlenecekleri güne karar verdi.

Tatil pozları gündem olmuştu! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evlecenekleri tarihi belli oldu

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik hazırlığıyla gündeme geliyor. Oğuzhan Koç, daha önce düğün hakkında “İkimizin de takvimi çok yoğun, net tarih belirleyemedik” açıklamasını yapmıştı.

Sosyal medyada yayınladıkları aşk pozları ile adlarından sıkça söz ettiren ünlü çiftin, düğün tarihine karar verdikleri ortaya çıktı.

SINIRLI SAYIDA DAVETLİ

'Magazin D Yaz' programının haberine göre; Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, 28 Ağustos'ta sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşecek nikâh töreninde dünyaevine girecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski kocadan şoke eden davaEski kocadan şoke eden dava
Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntüÜstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü
"Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı" Coşkun Sabah affettim dedi ama... "Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı" Coşkun Sabah affettim dedi ama...
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto

Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

"Dzyuba G.Saray'da!" F.Bahçe'ye bir çalım daha

"Dzyuba G.Saray'da!" F.Bahçe'ye bir çalım daha

Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!

Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!

Eyvah Arda Güler! Babasının talebi şoke etti

Eyvah Arda Güler! Babasının talebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.