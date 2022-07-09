Tatil pozları gündem olmuştu! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evlecenekleri tarihi belli oldu

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik hazırlığıyla gündeme geliyor. Oğuzhan Koç, daha önce düğün hakkında “İkimizin de takvimi çok yoğun, net tarih belirleyemedik” açıklamasını yapmıştı.

Sosyal medyada yayınladıkları aşk pozları ile adlarından sıkça söz ettiren ünlü çiftin, düğün tarihine karar verdikleri ortaya çıktı.

SINIRLI SAYIDA DAVETLİ

'Magazin D Yaz' programının haberine göre; Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, 28 Ağustos'ta sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşecek nikâh töreninde dünyaevine girecek.

