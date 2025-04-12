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Tatil yapıp yazlık daireleri soymuşlardı: 2 sevgili tutuklandı

12 daireye girdiği belirlenen şüphelilerin o anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıkarken çaldıkları bazı eşyalar da ele geçirildi.

Tatil yapıp yazlık daireleri soymuşlardı: 2 sevgili tutuklandı

Olay, 5 gün önce Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi’nde bulunan bir tatil sitesinde meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Alınan bilgiye göre, mevsim nedeniyle kimsenin bulunmadığı yazlık siteye girerek günlerce tatil havasında hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, yazlık dairelerdeki beyaz eşyalar dahil birçok ürün çaldı. Bölgeden geçerken yazlık dairesine uğrayan mağdurlardan İrfan Nergiz, hırsızlığı fark edip durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sitede bulunan birçok dairenin soyulduğunu belirledi. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelileri belirledi. 12 daireye girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıkan şüphelilerden M.Ş. (21) ile sevgilisi S.K. (22) kısa sürede yakalandı. Hırsızların soyduğu dairelerden birinin ise Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili olan Yargıtay Birinci Başkanvekilliğinden emekli olan Erdal Sanlı’ya ait olduğu öğrenildi.

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2 SEVGİLİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada çalınan eşyalardan televizyon, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, motosiklet, mikrodalga fırın, mutfak robotu, tost makinesi ve pazar çantası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevgililer M.Ş. ve S.K.’nin ifadesi polis tarafından alındı. 2 şüpheli ifadesinin ardından Erdemli Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli birden fazla ’Nitelikli Hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hırsızların eşyaları evlerden parça parça götürdükleri anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Soydukları evlerde yiyip içen, tatil havasında günler yaşayan şüphelilerden kimliği belirlenen birinin daha arandığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin hırsızlık
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