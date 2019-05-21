Tatilcilerden bayramda Ayder Yaylası'na ilgi

Hafta sonunu değerlendirmek, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak ve aynı zamanda bayram tatillerini geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan Ayder Yaylası'nı her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması dolayısıyla taleplerin artış gösterdiğini ve yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Yaylada konaklama olanaklarının arttığını vurgulayan Sarı, buna rağmen her geçen dönem artan ilgi dolayısıyla talebi karşılamakta zorlandıklarını, rezervasyonsuz misafirleri ağırlamakta güçlük çektiklerini belirtti. Sarı, Rize'nin "yağmurun başkenti" olarak tanındığını anımsatarak, nisan ayında özellikle öğrenci gruplarını ağırladıklarını, ramazanın gelmesi ile ziyaretçi sayısında azalma olduğunu ifade etti. Ramazanda Ayder'in dinlenmek isteyenler için çok daha değerli olduğunun altını çizen Sarı, şöyle devam etti: "Ramazanda serin bir ortam ve yaza hazırlık öncesi çok iyi bir hava var. Bayram nedeniyle hareketlilik başladı. Ramazan Bayramı'nda otellerin yüzde 70'i dolu diyebiliriz. Zaman yaklaştıkça talep artıyor. Gelen insanların sorun yaşamaması için rezervasyonlarını yaptırmaları gerekiyor. Çok iyi bir ramazanın ardından çok verimli bir yaza başlayacağımızı ümit ediyoruz."

ARAP TURİST İLGİSİ Sarı, Karadeniz'in Arap turistlerin tercihinde ilk sırada yer aldığına işaret ederek, "Ramazanda da geçen yıla oranla talebin Arap misafirlerimiz açısından artmasını bekliyoruz. Yerli misafirlerimiz bayram programını daha çok tercih ediyor. Bayram tatilinin 9 gün olması yerli misafir taleplerini artırdı. Arap turistlerin yanında bayramlarda bölgede yerli turist yoğunluğu oluşuyor." diye konuştu. Erken rezervasyonun turistlerin işini kolaylaştıracağına dikkati çeken Sarı, "Bayram dönemleri en yoğun olduğumuz dönemler. Misafirler 'Yer bulurum.' düşüncesi ile bölgeye geliyor. Bizde mağduriyet yaşanmamasını istiyoruz. Benim tavsiyem misafirlerimizin bir an önce programlarını yaparak hazırlıklarını tamamlamaları. Elbette bölgeye gelen misafirlerimizi de bir şekilde ağırlama telaşına düşeceğiz." dedi. Sarı, yağmurun sesini, doğanın güzelliklerini görmek isteyen misafirlere yanlarında yağmurluk ve şemsiyelerini getirmelerini tavsiye ederek, diğer bütün ihtiyaçların Ayder'de karşılandığını sözlerine ekledi.