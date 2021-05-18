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Tatilcilerin ilk durağı oldu! Tam kapanmanın ardından gözler o noktaya çevrildi

Seray Üstün Seray Üstün
18.05.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı 17 günlük tam kapanmada evlerinde kalan tatilcilerin kapanma sonrası ilk durağı oldu. Doğayla iç içe tatil geçiren tatilciler temiz havanın tadını çıkardı.

Tatilcilerin ilk durağı oldu! Tam kapanmanın ardından gözler o noktaya çevrildi

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden olan ve muhteşem doğasıyla turistlerin gözdesi Gölcük Tabiat Parkı, 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte tatilcilerin ilk durağı oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca sessiz kalan tabiat parkı, yasakların kalkmasıyla birlikte tatilcilerle dolmaya başladı. Uzun süre evlerine kalan tatilciler Gölcük Tabiat Parkı’nda eşsiz doğanın tadını çıkararak bol bol yürüyüş yaptı. Bahar havası yaşanan tabiat parkında yeşilin hakim olduğu göl çevresindeki manzara tatilcileri mest etti.

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İstanbul’dan ailesiyle birlikte gelen Ramazan Parlak, “Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine geldim. Anlatılandan daha güzelmiş. Hakikaten bir doğa harikası. Bolu 7 rengin bulunduğu dünyada tek yer. Burada onu görüyoruz. Ailemle beraber pandemiden sonra oksijen depolayacağız. Pandemiden sonraki hayat farklı olacak. Artık insanlar doğanın kıymetini anladı. Herkes doğada yaşamak için mücadele verecek” dedi.

(İHA)

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Bolu
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