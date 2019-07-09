Tatile giderken çantanıza koymanız gereken 10 teknolojik ürün! Sakın unutmayın

Teknolojinin ulaştığı noktada pek çok işlemin mobil cihazlar üzerinden yapılması adaptör ve kablolara bağlı bir yaşantıyı doğurmuştu ki Powerbank’lar imdadımıza yetişti. Her türlü akıllı cep telefonunu, akıllı saat, adım sayar, diz üstü bilgisayar, tablet ile kameraları şarj edebilen cihazlar, taşınabilirliği ve ekonomik olmalarıyla oldukça avantajlıdır. Powerbank’larda en önemli nokta batarya kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisidir.

Uçsuz bucaksız koylarda şehir hayatının tüm stresini atmayı planlıyor olsanız da sosyal medya iletişimi, online alışveriş ya da bankacılık işlemlerinin tüm hızıyla devam etmesine engel olmak mümkün değil. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre Türklerin tatilde en çok fotoğraf paylaşan ikinci millet olması ve tatil sırasında mobil cihazları tamamen kapatanların oranının sadece yüzde 11 olması akıllı teknolojilerin hayatın her alanında yaygınlaştığının göstergesi.

Tatil dışı kültür sanat etkinliklerine vakit ayırmak, özellikle de en az 1 saatlik filmleri seyretmek mümkün olmayabiliyor.

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Sosyal medyada paylaşılan yol hikâyelerinin kahramanı araç içi kameralar, yol güvenliği için de ihtiyaç halini aldı. Uzun süren tatil yolculuğunuzda güvenliğiniz için aracınızda araç içi kamera bulundurmalısınız.

Gürültü önleyici (noise-cancelling) kulaklıklar, gürültü kirliliği konusunda tüketicinin imdadına yetişiyor; huzurlu ve keyifli bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenlerin öncelikle tercih ettiği tatil dostu ürün oluyor.

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Şehirlerarası tatil yolcuğunda özellikle navigasyon uygulamasını kullanıyor ya da online dijital müzik platformlarından müzik dinliyorsanız mobil cihazların pil durumu sıkıntı yaratabilir. Bu gibi durumlarda araç şarj cihazı varsa telefonunuzun ve tabletinizin bataryası dert olmaktan çıkar.

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Doğayı keşfe çıktığınızda müzik keyfini de kesintiye uğratmamak için tatile çıkmadan önce seyahat çantanıza Bluetooth kulaklık koymayı unutmamalısınız. İnsan kulağının işitme sınırının ötesinde sesteki ses yüksekliği işitme hasarına yol açabilir. Kablosuz kulaklıklar bu noktada büyük avantaj sunuyor.

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USB Dönüştürücü Kablo

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Hem USB bağlantısı sağlayarak görüntü aktarımı yapmak hem de cihazınızı şarj edebilmek kablo karmaşası olmadan da mümkün. Tatilde ölümsüzleştirdiğiniz anları başkasına aktarabilmek ve bunu yaparken şarj sorunu yaşamamak için USB-C - Lightning kablosu edinmelisiniz.

Akıllı Baskül

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Havuz, deniz, gezilecek yerler derken ara öğünleri unutabilir veya “denizde yüzmek acıktırır” efsanesi gerçeğe dönüşüp kilo alabilirsiniz. Sağlığınız için kontrolü elden bırakmamalısınız.

