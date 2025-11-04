Mynet Trend

Tatile gitmişlerdi! Arı saldırısında feci şekilde can verdiler

Vietnam'dan Güneydoğu Asya'ya tatile giden Daniel Owen ve oğlu Cooper, eşek arılarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

47 yaşındaki Daniel Owen ve oğlu Cooper, Luang Prabang yakınlarındaki bir tatil köyünde zipline yaparken (halatla kayma) sırasında dev Asya eşek arılarının saldırısına uğradı.

Arı saldırısında ağır yaralanan baba ve oğul kısa süre içinde hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. Doktor Phanomsay Phakan "Tüm vücutları kırmızı lekelerle doluydu, çok acı çekiyorlardı. Daha önce bu kadar ağır bir vaka görmemiştim," dedi."Tüm vücutları kırmızı lekelerle doluydu, çok acı çekiyorlardı. Daha önce bu kadar ağır bir vaka görmemiştim," dedi.

Asya dev eşek arıları (Vespa mandarinia), 5 santimetreye kadar büyüyebilen ve özellikle alerjik bünyelerde 'ölümcül sokmalara yol açabilen' bir tür olarak biliniyor.

arı
