Tatlı krizine son! 10 dakikada hazırlanan 8 nefis çikolatalı tatlı

Mutfağa girdiğinizde şöyle şipşak 5 dakikada yapabileceğiniz tatlı yapmak istiyorsanız sizin için tam 8 çeşit çikolatalı tatlı seçeneği hazırladık.
3 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı hazır kahve taneleri
2 yemek kaşığı kakao tozu
2,5 yemek kaşığı şeker
1/4 çay kaşığı kabartma tozu
2 yemek kaşığı süt
1 yumurta
2 yemek kaşığı bitkisel yağ
1/2 çay kaşığı vanilya
Yapılışı
Un, kahve, kakao tozu, şeker ve kabartma tozunu bir kapta karıştırın. İyice karıştırın.
Süt, yumurta, bitkisel yağ ve vanilyayı ekleyin. Kalın bir karışım elde edene kadar çatal kullanarak karıştırın.
Karışımı tereyağı ile yağlanmış bir bardağa dökün ve mikrodalgada en yüksek ayarda yaklaşık 90 saniye bekletin.
150 gr tereyağı
65 gr kakao tozu (şekersiz)
200 gr şeker
2 yumurta
1 tatlı kaşığı vanilya özü
100 gr un
Yapılışı
Yağı mikrodalgada yaklaşık 30 saniye eritin. Şeker, kakao tozu ve vanilyayı ekleyin, iyice karıştırın.
Yumurtaları birer birer ekleyin, çırpın. Unu ekleyin ve iyice karıştırın.
Mikrodalgada kullanılabilen bir kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Hamuru kalıba koyun. Mikrodalgada yüksek ayarda 4-5 dakika pişirin.
100 gr un
100 gr çikolata
100 gr şeker
50 gr tereyağı
3 yumurta
1 tatlı kaşığı karbonat
1 kavanoz sürülebilir çikolata
Yapılışı
Tereyağı ve çikolatayı ısıtın ve karıştırın.
Yumurtayı çırpın ve pürüzsüz bir karışım elde edene kadar şekerle karıştırın.
Unu çırpmaya devam ederken yumurta karışımına dökün. Karışım hafif ve kabarık olmalıdır.
Çikolata biraz soğuduktan sonra karışıma dökün, karıştırın ve kabartma tozu ekleyin. Mikrodalgaya en yüksek ayarda beş dakika koyun.
Elde edilen çikolata süngerini üç parçaya kesin ve her birine sürülebilir çikolata sürün. Ardından, tamamlanmış pastanın üzerine yine sürülebilir çikolata sürün.
300 gr kurabiye (tercihen çikolatalı)
2/3 bardak süt
100 gr tereyağı
3 yemek kaşığı kakao tozu
Yapılışı
Kurabiyeleri bir blender veya rende kullanarak kırıntılara ayırın.
Ayrı bir kapta kakaoyu süt ve hafifçe yumuşatılmış tereyağı ile karıştırın.
Karışım bir çikolata ezmesine benzediğinde, kurabiye kırıntılarını ekleyin. Önce bir kaşıkla karıştırın, sonra ellerinizle yoğurun.
Karışımdan parçalar alıp yuvarlak şekilde sunum tabağına dizin.
3/4 bardak un
1/2 bardak şeker
1/4 yemek kaşığı tuz
1 yemek kaşığı kabartma tozu
1/3 bardak kakao tozu
50 gr eritilmiş margarin
1 yumurta
4 yemek kaşığı süt
1 yemek kaşığı vanilya özü
Yapılışı
Çikolata şurubu için:
1/2 su bardağı esmer şeker
1/3 bardak kakao tozu
150 ml su
Yapılışı
Un, kabartma tozu, şeker, tuz ve kakao tozunu karıştırın. Ardından margarin, yumurta, süt ve vanilyayı ekleyin. İyice karıştırın ve ardından hamuru mikrodalgada kullanılabilir bir kaseye koyun. Kase en az 5 cm uzunluğunda olmalıdır.
Su, esmer şeker ve kakao tozunu karıştırın. Hamurun üstüne koyun.
Suyu 30 saniye ısıtın ve dikkatlice hamurun üzerine dökün. Suyun kasenin dibine sızmasını sağlamak için hamuru çevirmek için bir çatal kullanın.
Mikrodalgaya beş dakika yüksek ayarda koyun. Dondurmayla servis edin.
40 gr tereyağı
1/2 bardak şeker
1 yumurta
1 tatlı kaşığı vanilya
1/4 su bardağı süt
1/2 su bardağı un
2 yemek kaşığı kakao tozu
1/4 çay kaşığı kabartma tozu
Biraz tuz
Yapılışı
Küçük, mikrodalgada kullanılabilir bir kaseye biraz bitkisel yağ sürün.
Yumuşatılmış tereyağını şeker, yumurta, vanilya ve sütle karıştırın. İyice karıştır. Un, kakao tozu, kabartma tozu ve tuzu ekleyin. Karıştırın ve hamuru kaseye koyun.
Örtün ve kek dokunulabilecek kadar esnek olana kadar 2-3 dakika mikrodalgaya en yüksek ayarda koyun. Mikrodalga fırınınıza bağlı olarak, bu kıvamı elde etmek biraz daha uzun sürebilir.
Pastayı soğumaya bırakın, ardından bir tabakla örtün ve ters çevirin.
1 su bardağı kaju fıstığı (veya seçtiğiniz herhangi bir çeşit fındık)
3/4 bardak çekirdeksiz hurma
1/4 bardak yulaf lapası
100 gr bitter çikolata
Biraz tuz
Yapılışı
Bir mutfak robotu kullanarak fıstıkları küçük parçalara ayırın. Yulaf lapasını ve hurmaları ekleyin, iyice karıştırın.
Çikolatayı rendeleyin ve karışıma, ardından biraz tuz ekleyin. İyice karıştır.
Hafif ıslak ellerle karışımın parçalarını küçük toplar halinde bastırın.
1 yemek kaşığı tereyağı (fırın tepsisine sürmek için)
1 kutu yoğunlaştırılmış süt
1 tatlı kaşığı vanilya özü
240 gr çikolata parçaları
1 bardak sürülebilir çikolata
Yapılışı
3 yemek kaşığı tereyağı
1/2 çay kaşığı deniz tuzu
Yapılışı
20x20 cm boyutundaki fırın tepsisinin tabanını ve kenarlarını tereyağı ile yağlayın ve üzerlerini parşömen kağıtla örtün, her iki tarafta da yaklaşık 5 cm ekstra kağıt bırakın.
Yoğunlaştırılmış süt, vanilya özü, çikolata parçaları, Nutella ve tereyağı parçalarını orta büyüklükte bir cam kapta karıştırın.
Kaseyi, biraz kaynamış su içeren orta boy bir tencerenin üzerine koyun. Su miktarı cam kasenin dibine değmeyecek kadar küçük olmalıdır. Karışımı çikolata eriyene ve karışım pürüzsüz hale gelene kadar karıştırmaya devam edin (bu yaklaşık 5-7 dakika sürmeli).
Karışımı fırın tepsisine dökün.
Karışımı tepsiye eşit olarak yaymak için bir bıçak kullanın. Tuz serpin. En az 2 saat buzdolabına koyun.
Şeker soğuduktan sonra, biraz sıcak su altında tutarak bir bıçağı ısıtın, kurutun ve bölmek için fırın tepsisinin kenarlarını kesin. Parşömen kağıdını kullanarak fırın tepsisindeki şekerlemeyi çıkarın. Kağıdı çıkarın ve şekerlemeyi 2x2 cm kareler halinde kesin.
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