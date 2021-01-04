Tatlı krizine son! 10 dakikada hazırlanan 8 nefis çikolatalı tatlı

Mutfağa girdiğinizde şöyle şipşak 5 dakikada yapabileceğiniz tatlı yapmak istiyorsanız sizin için tam 8 çeşit çikolatalı tatlı seçeneği hazırladık. BİR KUPA MUFFIN 3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı hazır kahve taneleri

2 yemek kaşığı kakao tozu

2,5 yemek kaşığı şeker

1/4 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı süt

1 yumurta

2 yemek kaşığı bitkisel yağ

1/2 çay kaşığı vanilya Yapılışı Un, kahve, kakao tozu, şeker ve kabartma tozunu bir kapta karıştırın. İyice karıştırın.

Süt, yumurta, bitkisel yağ ve vanilyayı ekleyin. Kalın bir karışım elde edene kadar çatal kullanarak karıştırın.

Karışımı tereyağı ile yağlanmış bir bardağa dökün ve mikrodalgada en yüksek ayarda yaklaşık 90 saniye bekletin. ÇİKOLATALI BROWNİ 150 gr tereyağı

65 gr kakao tozu (şekersiz)

200 gr şeker

2 yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya özü

100 gr un Yapılışı Yağı mikrodalgada yaklaşık 30 saniye eritin. Şeker, kakao tozu ve vanilyayı ekleyin, iyice karıştırın.

Yumurtaları birer birer ekleyin, çırpın. Unu ekleyin ve iyice karıştırın.

Mikrodalgada kullanılabilen bir kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Hamuru kalıba koyun. Mikrodalgada yüksek ayarda 4-5 dakika pişirin.

ÇİKOLATALI KEK 100 gr un

100 gr çikolata

100 gr şeker

50 gr tereyağı

3 yumurta

1 tatlı kaşığı karbonat

1 kavanoz sürülebilir çikolata Yapılışı Tereyağı ve çikolatayı ısıtın ve karıştırın.

Yumurtayı çırpın ve pürüzsüz bir karışım elde edene kadar şekerle karıştırın.

Unu çırpmaya devam ederken yumurta karışımına dökün. Karışım hafif ve kabarık olmalıdır.

Çikolata biraz soğuduktan sonra karışıma dökün, karıştırın ve kabartma tozu ekleyin. Mikrodalgaya en yüksek ayarda beş dakika koyun.

Elde edilen çikolata süngerini üç parçaya kesin ve her birine sürülebilir çikolata sürün. Ardından, tamamlanmış pastanın üzerine yine sürülebilir çikolata sürün. KURABİYELİ ÇİKOLATA 300 gr kurabiye (tercihen çikolatalı)

2/3 bardak süt

100 gr tereyağı

3 yemek kaşığı kakao tozu Yapılışı Kurabiyeleri bir blender veya rende kullanarak kırıntılara ayırın.

Ayrı bir kapta kakaoyu süt ve hafifçe yumuşatılmış tereyağı ile karıştırın.

Karışım bir çikolata ezmesine benzediğinde, kurabiye kırıntılarını ekleyin. Önce bir kaşıkla karıştırın, sonra ellerinizle yoğurun.

Karışımdan parçalar alıp yuvarlak şekilde sunum tabağına dizin.

ÇİKOLATALI PAY 3/4 bardak un

1/2 bardak şeker

1/4 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kabartma tozu

1/3 bardak kakao tozu

50 gr eritilmiş margarin

1 yumurta

4 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı vanilya özü

Yapılışı

Çikolata şurubu için:

1/2 su bardağı esmer şeker

1/3 bardak kakao tozu

150 ml su Yapılışı Un, kabartma tozu, şeker, tuz ve kakao tozunu karıştırın. Ardından margarin, yumurta, süt ve vanilyayı ekleyin. İyice karıştırın ve ardından hamuru mikrodalgada kullanılabilir bir kaseye koyun. Kase en az 5 cm uzunluğunda olmalıdır.

Su, esmer şeker ve kakao tozunu karıştırın. Hamurun üstüne koyun.

Suyu 30 saniye ısıtın ve dikkatlice hamurun üzerine dökün. Suyun kasenin dibine sızmasını sağlamak için hamuru çevirmek için bir çatal kullanın.

Mikrodalgaya beş dakika yüksek ayarda koyun. Dondurmayla servis edin. ALTERNATİF ÇİKOLATALI KEK 40 gr tereyağı

1/2 bardak şeker

1 yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya

1/4 su bardağı süt

1/2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao tozu

1/4 çay kaşığı kabartma tozu

Biraz tuz Yapılışı Küçük, mikrodalgada kullanılabilir bir kaseye biraz bitkisel yağ sürün.

Yumuşatılmış tereyağını şeker, yumurta, vanilya ve sütle karıştırın. İyice karıştır. Un, kakao tozu, kabartma tozu ve tuzu ekleyin. Karıştırın ve hamuru kaseye koyun.

Örtün ve kek dokunulabilecek kadar esnek olana kadar 2-3 dakika mikrodalgaya en yüksek ayarda koyun. Mikrodalga fırınınıza bağlı olarak, bu kıvamı elde etmek biraz daha uzun sürebilir.

Pastayı soğumaya bırakın, ardından bir tabakla örtün ve ters çevirin.