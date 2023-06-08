Tatlı krizlerine son veren İzmir bombası tarifi! Akışkan İzmir bombası nasıl yapılır?

İzmir bombası son yılların en çok tüketilen tatlılarından. İzmir'in eşsiz lezzetlerinden olan İzmir bombası tüm ülkede sevilerek tüketiliyor. Evde İzmir bombası nasıl yapılır diye aratıyorsanız bu basit İzmir bombası tarifi ile hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.
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