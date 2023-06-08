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    Tatlı krizlerine son veren İzmir bombası tarifi! Akışkan İzmir bombası nasıl yapılır?

    08.06.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İzmir bombası son yılların en çok tüketilen tatlılarından. İzmir'in eşsiz lezzetlerinden olan İzmir bombası tüm ülkede sevilerek tüketiliyor. Evde İzmir bombası nasıl yapılır diye aratıyorsanız bu basit İzmir bombası tarifi ile hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

    Tatlı krizlerine son veren İzmir bombası tarifi! Akışkan İzmir bombası nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç Kişilik -
    Hazırlık Süresi 20dk
    Pişirme Süresi 5dk
    Kalori/Porsiyon -

    İzmir bombası eşsiz lezzetiyle yiyen herkesin bayılacağı bir tatlı. Akışkan çikolatasıyla yemenin oldukça zor olduğu İzmir bombasını ev konforunda yaparak istediğiniz gibi tüketebilirsiniz.

    MALZEMELER

    • Hamuru için:
    • 1.5 su bardağı un
    • Yarım çay bardağı sıvı yağ
    • 1.5 yemek kaşığı toz şeker
    • Yarım bardak su
    • 1 paket vanilya
    • Dolgusu için:
    • Sürülebilir çikolata

    TARİF

    • Öncelikle sürülebilir çikolatayı kaşık yardımıyla yağlı kağıt üstüne 15 adet olacak şekilde koyup dondurucuda 30 dakika dondurun.
    • Hamur malzemelerinin hepsini derin bir kaba alıp ele yapışmayan (yumuşacık bir hamur) kıvama gelene kadar yoğurun. Yoğurduğunuz hamurun üzerini kapatıp 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin.
    • Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp incecik açın.
    • Hamur elinize yapışırsa biraz sıvı yağ ile elinizi yağlayabilirsiniz.
    • Ortasına donmuş çikolatayı koyup hamuru birleştirin ve ucunda fazla kalanı koparın.
    • Hamuru elimizde yuvarlayıp şekil verdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5-6 dakika pişirin.

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