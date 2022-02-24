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Tatlı sevenler buraya: Tatlı isteğinizi bastıracak mozaik pasta tarifi

24.02.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olur olmadık zamanlarda tatlı krizleri yaşıyorsanız evde bisküvi, kakao gibi basit malzemeler bulundurabilirsiniz. Çünkü, bu sayede canınız tatlı çektiğinde kolayca mozaik pasta hazırlamak mümkün hale gelecek. Gecelere kadar ders çalışırken veya eve arkadaşlarınızı davet ettiğinizde canınız tatlı bir şeyler çekerse hemen mutfağa gidip dünyanın en kolay pastasını hazırlayabilirsiniz.

Tatlı sevenler buraya: Tatlı isteğinizi bastıracak mozaik pasta tarifi

Tatlı yapmak için saatlerinizi ayıracağınızı düşünüyorsanız bu tarif öyle değil. Dakikalar içerisinde sevdiklerinize, ailenize ve misafirlerinize mozaik pasta yapabilirsiniz. Biraz süt, biraz bisküvi ve biraz da kakao varsa rahatlıkla mozaik pasta hazırlamanız mümkün. Tabii ki pastanızı farklı malzemelerle daha da zenginleştirmek ve lezzetlendirmek size kalmış. Bisküvi, kakao ve çikolatanın buluştuğu bu enfes tatlı, çay ve kahve saatlerinde sizlere eşlik edecek! Mutfağınızda pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz mozaik pastanın detaylarını öğrenmeye hazır mısınız? İşte detaylar!

MOZAİK PASTA TARİFİ

MALZEMELER

  • 200 ml (1 su bardağı) süt

  • 100 gram tereyağı

  • 2 paket bisküvi (kakaolu ya da sade)

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

  • Zenginleştirmek için çikolata parçaları, ceviz, fıstık ezmesi, katı yoğurt ya da labne

HAZIRLANIŞI

  • İlk önce tereyağını eritin.

  • Daha sonra pudra şekerini geniş bir kabın içerisine koyun.

  • Eritilen tereyağını ve sütü pudra şekerinin üzerine dökün.

  • Kakaoyu dökerek karıştırın ve koyu bir görüntü elde edin.

  • Malzemeleri karıştırdıktan sonra ve üzerine bisküvileri kırın.

  • Daha sonra spatula yardımı ile yavaşça karıştırın.

  • İçine katmak istediğiniz fıstık, fındık, badem veya labne gibi malzemeleri de ekleyin.

  • Servisinizde kullanacağınız kalıbın içerisine streç koyun ve tüm harcı ekleyin.

  • Harcınızı kaşıkla bastırarak düzleştirin.

  • Kalıp gibi olması için streci bastırarak kapatın.

  • Vaktiniz azsa dondurucuda 30 dakika bekletip tüketin.

  • Vaktiniz varsa tatlıyı dondurucuda 2 saat kadar bekletin ve çıkardığınızda streci soyup dilimleyerek servis edin.

MOZAİK PASTA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

  • Pudra şekeri yerine toz şeker kullanabilirsiniz.

  • Çikolata tadının daha yoğun olmasını istiyorsanız benmari usulü bitter çikolata ekleyebilirsiniz.

  • Taze bisküvilerin kullanılması mozaik pastanın daha iyi tutmasını sağlayacak.

  • Küçük kırılmış olan bisküviler, tatlıyı yumuşatacağından orta büyüklükte kırın.

  • Sıcak sütle yapılırsa bisküviler eriyeceğinden soğuk süt kullanın.

  • Hazırladığınız sosun çok cıvık ya da katı olmamasına dikkat edin.

  • Verilen ölçüye uygun olarak tatlınızı yapmaya çalışın ama labne ya da yoğurt eklerseniz sütü azaltmayı unutmayın.

  • Tatlıyı, katılaşıncaya ve kesilecek duruma gelinceye kadar buzlukta bekletmeye çalışın.


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pasta tarifi
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