Tatlı sudan tuzlu sulara! Türk somonu AB’de zirvede: "497 milyon dolar ihracata ulaştık"

Türkiye, tatlı suda yetiştirilen alabalıkların tuzlu suya adaptasyonuyla elde edilen Türk somonu ihracatında büyük bir başarıya imza atarak, 497 milyon dolarlık ihracatla Avrupa Birliği pazarında liderliğe yükseldi. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, kültür balıkçılığının son 20 yılda hızla geliştiğini ve sektörün hem üretim hem ihracat anlamında büyük ilerleme kaydettiğini belirtti.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, bir programda yaptığı açıklamada, kültür balıkçılığının son 20 yıldır popüler hale geldiğine dikkati çekerek, son zamanlarda tonajların ve ihracatın artmasının sektörü görünür kıldığını anlattı.

Önce Ege'de, Bodrum ve İzmir bölgesinde başlayan yetiştiriciliğin Mersin ve Karadeniz bölgesinde devam ettiğini dile getiren Kızıltan, "2 bin işletme var. Bunun bini aile işletmesi. Ama diğer bin işletme orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşu niteliğinde işletme. istihdam ettikleri binleri geçiyor. Bulundukları illerde vergi rekortmenleri bile oluyor" dedi.

Türkiye'deki çevre kanunlarının dünyadaki en sert kanunlar olduğunu vurgulayan Kızıltan, "Kıyıdan 1,2 mil açıkta olmanız lazım, derinlik lazım ve akıntılı olması gibi koşullar var. Bu koşuların yüzde 50'si Yunanistan'da yok. Onlar kıyının dibide üretim yapıyor maliyetleri daha düşük oluyor" ifadesini kullandı.

AB'DE BİRİNCİYİZ

En çok kayıt altına girmiş sektörün hayvancılık alanında balıkçılık sektörü olduğuna dikkati çeken Kızıltan, şöyle konuştu: "Doğu Karadeniz bölgesinde önemli potansiyel mevcut. 500 milyon dolar civarındayız Türk somonunda ve hedefimiz 1 milyar dolar. Su ürünleri ihracatımız yüzde 20 arttı ve 2 milyar doları geçti. Son 10 yıllık artış yüzde 192. Türkiye'deki tüm hayvansal mamül ihacatı 4 milyar dolara yakın, 3,8 milyar dolar ve bunun yüzde 52'si su ürünlerinden geliyor. 2027 yılı sonu ihracat hedefimiz 2,5 milyar dolar. Bunda en büyük pay sahibini Türk somonu olacağına inanıyoruz. En büyük üretici Norveç ve ikinci Şili. Onların yıllık geliri 8 milyar dolar civarında ve sadece somon ihracatından. Önümüzde daha uzun bir yol var."

ATLANTİK SOMONU'NA KARŞI TÜRK SOMONU

Norveç ve Şili'nin Atlantik somonuyla önde geldiğini belirten Kızıltan, "Bizimki alabalığın belli bir süre tatlı suda yetiştirildikten sonra 400 gram üzerine çıktığında denize tuzlu suya aktarılarak 3,5-4 kilograma ulaşarak yurt ışına ihaç ettiğimiz bir balık. Biz buna Türk somonu adını verdik. Rusya'da en çok tutan Türk somonu. Alabalığın büyüğü olan bir tür. Yavaş yavaş diğer ülkelerde de giderek büyüyoruz. Avrupa'da Norveç'i de içine kattığımız için ikinci sıradayız. AB'de birinci sıradayız" dedi.

"LEVREK VE ÇİPURADA DÜNYA LİDERİYİZ"

Türk somonu sayesinde Norveç'tin ithal edilen somonun 5'te 1'ine düştüğünü aktaran Kızıltan, "Levrek ve çipurada dünya lideriyiz. Levrek 570 milyon dolar gelirimiz var. Çipura 507 milyon dolar ihracatımız var.Türk somonunda 497 milyon dolar ihracata ulaştık. Belki Türk somonu bu yıl ikinci sıraya yerleşecek." diye konuştu.

ALABALIKTA DA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

Alabalıkta da füme olarak sunulan üründe Türkiye'nin Avrupa birinci sırada olduğunu dile getiren Kızıltan, "Dondurulmuş filetoda iyiyiz. Rusya birinci sırada ihracatta. Rusya'nın balığını biz karşılıyoruz. Muğla balık ihracatında lider. 521 milyon dolarlık Muğla'yı, 238 milyon dolarla İzmir izliyor. Sonra da Trabzon, İstanbul, Sinop, Samsun ve Mersin geliyor" ifadesini kullandı.

