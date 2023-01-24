EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Tavan zıt anlamlısı nedir? Tavanın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tavan zıt anlamlısı nedir? Tavanın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

22.01.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe zengin kelime haznesi ile oldukça fazla dikkat çeken dillerden biridir. Kelimelerin eş anlamlılar ve karşıt durumunu ifade eden zıt anlamlı birden fazla sözcük olabilir. Tavan kelimesi günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Tavan zıt anlamlısı olan kelimeler içinde yer alır. Üzeri kapalı olan bir mekanının en üst noktasını tarif etmek üzere kullanılan tavanın zıt anlamlısı nedir?

Tavan zıt anlamlısı nedir? Tavanın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tavan kelimesi Türkçe kökenlidir. Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzeyi tavan olarak ifade edilir. Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye ve fiyatı da tavan olarak ifade edebiliriz. Tavan kelimesinin anlamları TDK'de şu şekilde verilmiştir:

  • Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey
  • Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat
  • Çatı kiremidi
Taban zıt anlamlısı nedir? Taban zıt anlamlısı nedir?

Tavan kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler, birbirinin karşıt anlamlarını ifade eder. Bir kelimenin karşıt anlamını ifade eden kelimelere zıt kelimeler denir. Üzeri kapalı olan bir mekanının en üst noktasını anlatan tavan kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime bulunur. Tavan zıt anlamlısı olan kelime:

  • Taban

Bir alanın en yüksek noktasını ifade eden tavan kelimesinin karşıt anlamlı kelimesi ise taban sözcüğüdür. Taban sözcüğü ise üzeri kapalı olan bir mekânın en altı kısmını ifade eden kelimedir. Tavan ve taban kelimelerin anlamlarını daha iyi anlayabilmek için cümle içi kullanımlarını incelemek gerekir.

Fakir zıt anlamlısı nedir? Fakir zıt anlamlısı nedir?

Tavanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede günlük dilde sık kullanılan sözcüklerden biri de tavan kelimesidir. Tavanın zıt anlamlısı olan sözcük de cümle içinde kullanımı ile çok daha iyi anlaşılabilir. Tavan kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük taban kelimesidir. Tavanın zıt anlamlısı ve tavan kelimesi aynı cümle içinde kullanılabilir. Tavanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Çatı katından tabana doğru gelen akıntı rutubete sebep oluyor.
  • Tabandaki sızıntı sebebiyle çatlak her geç gün biraz daha fazla büyüyor.
  • Ayakkabımın tabanı yüzünden her defasında kayıp düşüyorum.
  • Tavan arasında sakladığımız anılarımız, gün gelecek hepimiz için çok büyük hatıralar olacak.
  • Evimizin tavanın yüksekliği sayesinde diğer evlere göre çok daha iyi ışık alıyoruz ama evin tabanı çok da sağlam değil.
Evcil zıt anlamlısı nedir? Evcil zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İri zıt anlamlısı nedir?İri zıt anlamlısı nedir?
Bu hafta sonu sınav var mı?Bu hafta sonu sınav var mı?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

EKPSS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı?

EKPSS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı?

İri zıt anlamlısı nedir?

İri zıt anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Fiyatı 1221 TL'ye düştü! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

Fiyatı 1221 TL'ye düştü! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.