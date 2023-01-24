Tavan zıt anlamlısı nedir? Tavanın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tavan kelimesi Türkçe kökenlidir. Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzeyi tavan olarak ifade edilir. Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye ve fiyatı da tavan olarak ifade edebiliriz. Tavan kelimesinin anlamları TDK'de şu şekilde verilmiştir:

Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey

Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat

Çatı kiremidi

Tavan kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler, birbirinin karşıt anlamlarını ifade eder. Bir kelimenin karşıt anlamını ifade eden kelimelere zıt kelimeler denir. Üzeri kapalı olan bir mekanının en üst noktasını anlatan tavan kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime bulunur. Tavan zıt anlamlısı olan kelime:

Taban

Bir alanın en yüksek noktasını ifade eden tavan kelimesinin karşıt anlamlı kelimesi ise taban sözcüğüdür. Taban sözcüğü ise üzeri kapalı olan bir mekânın en altı kısmını ifade eden kelimedir. Tavan ve taban kelimelerin anlamlarını daha iyi anlayabilmek için cümle içi kullanımlarını incelemek gerekir.

Tavanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede günlük dilde sık kullanılan sözcüklerden biri de tavan kelimesidir. Tavanın zıt anlamlısı olan sözcük de cümle içinde kullanımı ile çok daha iyi anlaşılabilir. Tavan kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük taban kelimesidir. Tavanın zıt anlamlısı ve tavan kelimesi aynı cümle içinde kullanılabilir. Tavanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler: