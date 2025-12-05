Tatlıdan tuzluya her yemekte kullanılabilen çok amaçlı baharatlar

İşte mutfağında mutlaka bulunması gereken joker baharatlar!

Tarçın



Tarçın; kekten kurabiyeye, sütten muhallebiye her tür tatlı tarifine en çok yakışan baharatlardan biri. Aromatik kokusuyla içine girdiği tarifi anında başkalaştıran tarçın, aynı zamanda bazı et yemeklerine ve kış çorbalarına da çok yakışır. Az miktarda kullanıldığında tuzlu yemeklerin aromasını dengeler ve egzotik bir lezzet katar. Sıcak, odunsu ve tatlımsı kokusuyla hafızalara kazınan bu harika baharatı; sütlaç, aşure, kek tariflerinin yanı sıra meyveli soslara, dolma içlerine, pilavlara ve güveç yemeklerine de ekleyebilirsin.

Vanilin

Vanilin veya vanilya denilince akla hep kek, pasta gelse de aslında bu mucizevi baharat balık marinasyonları için de harikadır. Doğru oranda kullanıldığında beyaz etlere ve soslara incelikli bir aroma katar. Tariflere azıcık vanilya ekleyerek tuzu ve baharatı yumuşatabilirsin. Bir miktar da tatlımsı aroma katarsın.

Karanfil



Kış çaylarının vazgeçilmezlerinden olan karanfil genellikle ağız kokusunu gidermek için kullanılır. Aslında et ve sebze yemeklerine, pilavlara, dolmalara da çok yakışır. Aroması güçlü olduğundan tek tencere yemeklere 1-2 adet karanfil ekleyerek baskın bir lezzet elde edebilirsin. Her tür şuruplu içecekte, sütlaç ve aşure gibi tatlılarda, et marinasyonlarında ve özellikle Hint mutfağından tariflerde bu keskin tadı değerlendirebilirsin.

Muskat



Özellikle salep gibi kış içeceklerinin ve sütlü tatlıların vazgeçilmezi olan muskat, minicik kullanıldığında bile tarifleri değiştiren baharatlardandır. Sıcak, tatlımsı ve hafif keskin aromasıyla yemeklere kremsi bir derinlik katar. Bu nedenle tatlıların yanı sıra pürelere, fırın yemeklerine, kremalı tariflere çok yakışır. Kremalı mantar veya brokoli çorbası gibi tatlarla da uyumludur.

Zencefil



Zencefil genellikle kış çaylarında ve tatlılarda kullanılan bir sağlık deposudur. Keskin kokusu ve zengin aromasıyla içine girdiği bütün tarifleri değiştirme gücüne sahiptir. Bu nedenle minicik oranlarda kullanılması önerilir. Klasik kurabiye, sütlü tatlı ve kek tariflerine çok yakışsa da özellikle wok sebze yemeklerinde, Asya esintili tariflerde ve kırmızı et yemeklerinde de sıklıkla kullanılır. Ferah, hafif acımsı ve sıcak bir aroma aradığında bu çok yönlü baharata anında başvurabilirsin. Ayrıca meyve salatalarında ve ballı içeceklerde de kullanabilirsin.

Yenibahar



Türk mutfağının en zengin baharatlarından olan yenibahar, her tür lezzeti dengeleyecek bir aromaya sahiptir. Tek başına kullanıldığında bile yemeklere derin bir lezzet kazandırır. Dolma, sarma, pilav ve sulu köfte tariflerinin iç harcında sıklıkla kullanılır. Üstelik bal kabağı tatlısı gibi kış tatlılarında ve bazı meyveli kek tariflerinde de yer alabilir. Tariflere sıcak bir son dokunuş eklemek istediğinde yenibaharın gücünden faydalanabilirsin.

Rezene



Rezene, anasona benzeyen bir aromaya sahiptir. Belirgin kokusu ve tadıyla içine girdiği tariflere ferah bir his katar. Özellikle mayalı hamur işlerinde, kurabiye ve bisküvi hamurlarında kullanıma uygundur. Ayrıca balık ve deniz ürünleriyle çok iyi harmanlanır. İtalyan ve Fransız mutfağından domatesli soslar hazırlarken ya da sebze fırınlarken rezenenin ferahlatıcı aromasını kullanabilirsin.

Kakule



Hint ve İskandinav tariflerinde sıklıkla kullanılan kakule, kahveli ve çikolatalı tariflerin vazgeçilmezlerindendir. Sütlü tatlılar, kahveli kekler ve kakaolu kurabiyelerle inanılmaz sonuç verir. Çiçeksi notalar barındıran kakule, tatlı ve baharatlı aromatik bir lezzete sahiptir. Bu nedenle az miktarda kullanıldığında pirinç pilavlarına, kuzu etlerine ve güveç yemeklerine çok yakışır.

Susam

Kurabiye, simit gibi hamur işlerinin esas malzemelerinden olan susam her tür tarifte farklı şekilde kullanılabilir. Çiğ olarak veya kavrularak eklendiğinde salatalara besleyicilik katar. Noodle tariflerine ve sote yemeklerine eklendiğinde fındıksı ve çıtır bir aroma sunar. Doyurucu tadıyla falafel gibi klasik lezzetlerle de harika harmanlanır. Salatadan soslara, tahin-pekmez giren tatlılarda, Asya mutfağından sotelerde ve kızarmış sebzelerde susamı rahat rahat kullanabilirsin.

Kişniş

Turunçgil ve çiçeksi aromaya sahip olan kişniş, hafif tatlımsı bir lezzet sunar. Yemeklerdeki genel tadı baskılamaz ve ferahlık katar. Kuzey Avrupa ve Akdeniz mutfaklarında sıklıkla kullanılan kişniş, özellikle reçel, meyve turşusu ve ekmek, çörek hamurlarında kullanılır. Tuzlu tariflerle de dengeli bir uyum yakalar. Fasulye ve mercimek gibi bakliyat yemeklerine, et ve tavuk marinasyonlarına aromatik bir son dokunuş yapar.