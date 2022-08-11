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Tatlılarda yaşanan en büyük sorun! Nişastanın topaklanmaması için ne yapılır? Nişasta ne işe yarar?

11.08.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişasta tatlıların içerisinde sıklıkla kullanılan malzemeler arasında yer alıyor. Tatlının daha lezzetli ve kıvamlı hale gelmesini sağlayan nişasta topaklandığında istenmeyen durumlara yol açıyor. Nişastanın topaklanmaması için ne yapmanız gerektiğini merak ediyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Tatlılarda yaşanan en büyük sorun! Nişastanın topaklanmaması için ne yapılır? Nişasta ne işe yarar?

Tatlıların içerisinde kullanılan nişastanın tatlıya karşı birçok yararı olsa da tatlının tadını ve görüntüsünü bozabiliyor. Nişasta özellikle sütlü tatlılarda en sık kullanılan malzemeler arasında bulunuyor. Ancak tatlıyı pişirirken eklenen nişastada yapılan ufak hatalar nişastanın topaklanmasına neden oluyor.

NİŞASTANIN TOPAKLANMAMASI İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

  • Öncelikle kabın içine ilk olarak nişastayı ekleyin ve üzerine diğer kuru malzemeleri ekleyin. Hafifçe karıştırdıktan sonra sıvı malzemeleri ekleyin.
  • Nişastayı hiçbir zaman doğrudan dökmeyin. Yavaş yavaş dökmeye özen gösterin.
  • Nişastayı sonradan eklemeniz gerekiyorsa, kaynayan sütten bir miktar kaseye alın. Nişastayı eleyerek kasenin içerisine ekleyin ve tel yardımıyla karıştırın. Ardından tatlıya ekleyerek güzelce karıştırın.
  • Nişastayı doğrudan tatlıya ekleyecekseniz tamamen dibe çökmesini de bekleyebilirsiniz. Dibe çöktükten sonra dikkatlice karıştırarak açabilirsiniz.
  • Nişastanın topaklanmasını önlemek için, sıvı malzemelerin çok sıcak veya çok soğuk olmamasına özen gösterin.
  • Nişastayı her zaman azar azar olacak şekilde ilave edin. Tamamını bir anda dökmeniz, kıvamın bozulmasına yol açabilir.

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TATLILARDA KULLANILAN NİŞASTA NE İŞE YARAR?

Kurabiyelerin ağızda dağılmasını, sosların daha kıvamlı olmasını, muhallebilerin parlak görünmesini sağlar. Pirinç, buğday ve mısır nişastası en çok tercih edilen çeşitler arasındadır. İçinde nişasta kullanılan hamur işleri daha fazla dayanıklıdır. Pirinç ve buğday nişastası daha çok sütlü tatlılarda, mısır nişastası ise genelde tuzlu hamur işlerinde kullanılır.

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tatlı nişasta mısır nişastası sütlü tatlılar
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