Tatlısını pastasını evde yapanların mutfağında mutlaka bulunması gereken aletler

Doğum günü, yıl dönümü gibi özel günlerin yanı sıra emeğinizi ve özgün dokunuşunuzu kattığınız tatlı ve pastaları kendi mutfağınızda yapmayı tercih ediyorsanız kurtarıcı mutfak aletlerinden yardım almalısınız. Hamur karıştırıcıdan pasta süsleme aparatına, pasta ve kek kalıplarından silikon spatulalara kadar mutfağınızda bulunması gereken aletleri sizin için derledik. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. İyi bir hamur karıştırıcı ile artık işiniz çok kolay!

Tatlı ve pasta gibi hamur işi lezzetleri kendiniz yapmaktan zevk alıyorsanız iyi bir hamur karıştırıcı ile işleri çok daha kolay hâle getirebilirsiniz. Mutfak aletleri dendiğinde akla ilk gelen markalardan Tefal'in Orbita adını verdiği hamur karıştırıcı ürünü ile son derece kıvamlı hamurlar elde edebilirsiniz. Markanın standlı mikser cihazı, 5 ayarlanabilir hızı ile tüm pişirme ihtiyaçlarınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlarken yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş çırpma teli ve hamur kancaları ile yumurta beyazından kek hamuruna kadar tüm malzemeleri büyük bir hızla hazırlamanıza olanak tanıyor. 4 litrelik paslanmaz çelik hazneye sahip olan Tefal Orbita Standlı Mikser ile pasta ve kek gibi lezzetleri yapmak son derece kolay!

2. Hamur açmayı sevenler için olmazsa olmaz bir yardımcı

Evde tatlı yapmayı seviyorsanız iyi bir merdane vazgeçilmez yardımcılarınızdan biri olacak. Yalnızca tatlı hazırlarken değil baklavadan mantıya her türlü hamur işi lezzeti açarken kullanabileceğiniz merdanenin pasta gibi zorlu lezzetleri yaparken de en büyük destekçiniz olacağını belirtmeliyiz. MaviEv'in kayın ağacından üretilen, 6-8 cm çapındaki büyük boy merdanesi; mutfağınızın demirbaşları arasında yerini alacak. Tamamen el yapımı olan merdane, hamur açma işlerinize büyük bir kolaylık getirecek. Eğer siz de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz, uzun yıllar sizinle olacak bir merdane arıyorsanız bu ürüne mutlaka göz atın!

3. Ergonomik ve hafif bir ürün!

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Hamur karıştırmak için pratik ve klasikleşmiş bir yardımcı olan el mikserleri söz konusu olduğunda Philips markasının Daily Collection serisinde yer alan 300 watt gücündeki ürün, benzerleri arasında bir adım öne çıkıyor. 2 adet şerit çırpıcısı ve hamur çengelleri ile etkili sonuçlar almanızı sağlayan bu cihaz, kek hamurlarını %20 daha hızlı hazırlıyor. Hafif ve ergonomik tasarımı ile son derece kolay bir kullanım sunan el mikserini 5 farklı hız seçeneği ile dilediğiniz ayarda kullanabilir, paslanmaz çelikten üretilen aksesuarlarını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

4. Pastalarınızı pratik bir şekilde süsleyin.

Kendi evinin mutfağında şık pastalar yapmayı sevenlerdenseniz birkaç küçük yardımcıyı mutlaka elinizin altında bulundurmalısınız. Sweetsorcery Pasta Yapım Seti ile pasta yapımının birçok adımını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Farklı şekillerde 3 adet krema tarağı, 1 adet pasta spatulası, pastanın üst süslemelerini yapmanıza yardımcı olacak 1 adet kalın krema torbası ve pastayı kolayca dilimlemenizi sağlayacak 1 adet tel testerenin yer aldığı bu set; pasta yapımının en önemli aşamalarından biri olan süsleme adımını kolaylıkla tamamlamanız için tüm parçalara sahip. Görenleri büyüleyecek pastalar yapmak için bu seti kaçırmayın deriz!

5. Kalıpsız olmaz!

Kelepçeli kalıplar; kek ve pasta yapmayı sevenlerin vazgeçilmez yardımcıları arasında. Tam da bu noktada, Spetebo markasının 3'lü kek kalıbına göz atmanızı öneririz. Biri 24x6.5 cm, diğeri 17x6 cm ölçülerinde toplam 2 adet yuvarlak kalıbın yanı sıra 1 adet 22x20x6.5 cm ölçülerinde kalp şeklinde kalıbın yer aldığı setteki tüm parçalar; yapışmaz kaplamaları ve kilitli mandallarıyla büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor. 220 dereceye kadar ısıya dayanıklı malzemeden üretilen kalıplar, hem bulaşık makinesinde yıkamaya hem dondurmaya uygun şekilde tasarlandıkları için sizi büyük bir dertten kurtarıyor.

6. Pasta ve kek yapmayı sevenlerin bir başka vazgeçilmezi!

Mutfağın vazgeçilmez yardımcılarından bahsederken silikon spatulalardan söz etmemek olmaz. iNeibo markasının 3 parçadan oluşan silikon spatula seti, mutfağınızın temel elemanları arasında yerini alacak gibi görünüyor. Gıdaya uygun silikon malzemeden üretilen ve hamuru kolaylıkla kazımanıza imkân tanıyan spatulalar, 260 dereceye kadar ısıya dayanıklı olmalarının yanı sıra erime ya da eğrilme gibi tereddütlerinizi ortadan kaldırıyor. 1 adet küçük ve 1 adet büyük spatulanın yer aldığı sette 1 adet de kaşık şeklinde spatula yer alıyor. Pratik halkaları sayesinde mutfağınızda dilediğiniz bir yere asabileceğiniz spatulaları dilerseniz bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

7. Mini kekleri de unutmayalım.

İştah açıcı görünümleriyle ağız sulandıran mini kekler yapmayı seviyorsanız Kiart'ın kek kalıbına şans vermelisiniz. 12 gözü bulunan, yanmaz ve yapışmaz malzemeden üretilen mini kek kalıbı ile tek seferde 12 adet kek pişirebilirsiniz. Mini kekleriniz için hazırladığınız karışımı küçük muffin kâğıtlarıyla birlikte kalıba koyduktan sonra kalıbı önceden ısıtılmış fırınınıza yerleştirebilir, kısa sürede lezzetli ve süslü muffinlerinizi servise hazır hâle getirebilirsiniz. Üzeri için damla çikolata, ceviz veya dilediğiniz bir muffin süsü edinebilir, hem midelere hem gözlere hitap eden muhteşem lezzetleri en kısa sürede hazırlayabilirsiniz.

8. Süslü pastalar için...

Özel günlerde sevdiklerinize kendi ellerinizle yaptığınız pastalar hediye etmeyi seviyorsanız onları süslemek için krema duy setlerinden yardım almanızda fayda var. Epinox'un 24 parçadan oluşan çelik duy seti, pasta süslemelerinde kullanabileceğiniz en etkili ürünlerden biri. Krema torbasının ucuna takarak kullanabileceğiniz bu aparatlarla krema veya krem şantiyi dilediğiniz gibi şekillendirebilir, pastalarınızı süsleyerek lezzetli ve şık ürünler elde edebilirsiniz. Çelik malzemeden üretildikleri için tek kullanımlık olmayan bu duyları her kullanımdan sonra yıkayarak bir sonraki kullanıma hazır hâlde muhafaza edebilirsiniz. Epinox ile en gösterişli pastalar sizin elinizden çıksın!

9. Siz pastaya değil pasta size uyum sağlasın.

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Pasta süslerken siz pastaya değil pasta size uyum sağlasın istiyorsanız mutlaka bir döner pasta standı edinin. Vivilinen Döner Pasta Standı, süslemenin yanı sıra servis aşamasında da size büyük bir destek sağlıyor. 30 cm çapında ve 13 cm yüksekliğindeki pasta standı, süsleme ve dilimleme esnasında pastayı dilediğiniz yöne çevirmenize olanak tanıyor. Çift yataklı emniyet halkaları sayesinde sabitleme imkânı da sunan ürün, işinizi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Ayrıca çevre dostu alüminyum alaşım malzemeden üretildiği için uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. En güzel pastalar ve şık servisler için Vivilinen sizinle!

10. Her mutfakta olması gereken tel süzgeçler!

Hamur açarken olduğu kadar pasta ve kekleri süslerken de yardım alabileceğiniz, her mutfağın olmazsa olmazları arasında yer alan tel süzgeçlere ihtiyacınız olacak. Tohana markasının paslanmaz çelik malzemeden üretilen tel süzgeci ile hamur hazırlarken unu eleyebilir, pasta ve kekleri süslerken ise kakao veya pudra şekerini eşit bir şekilde dağıtmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca bu ürünü haşladığınız makarnaları süzmek için de kullanabileceğinizi hatırlatmakta fayda var. Dayanıklı malzemeye sahip tel süzgeç, mutfaktaki işlerinizi rahatlatırken kolay temizlenme özelliğiyle de gönülleri çalıyor. Tohana süzgeci günlük kullanım için elinizin altında bulundurursanız pişman olmayacağınız çok açık!