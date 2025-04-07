Tavandan düşen çivileri görünce spiritüel olaylar sandı gerçek bambaşka çıktı! Delikleri bile değiştirip gizlice takip etmiş....

Güney Carolina’da beş çocuk annesi Tracy, evinin tavanından gelen bir gürültüyle uyandı. Yatak odasının tavanından çivilerin düştüğünü gördü. Başta bunun bir metafiziksel olay olabileceğini düşündü, ancak gerçek çok daha korkutucuydu.

GİZLİCE EVİNE YERLEŞMİŞ

WCNC'nin haberine göre, Tracy ve ailesi tavan arasını kontrol edince eski sevgilisinin hapisten çıktıktan sonra evin tavanına gizlice yerleştiğini fark etti. Tracy, hapisteyken 12 sene önce ayrıldığı eski sevgilisiyle mektuplaşmış ve adamın değiştiğini düşünmüştü. Ancak onunla yeniden ilişki kurmamıştı.

MİDE BULANDIRAN SAPKINLIK

Tracy’nin oğulları ve yeğeni, tavan arasında saklanan adamı bulduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Tracy, eski sevgilisinin eski ceketleri ve montlarını ısıtma ünitesine doldurup orada uyuduğunu öğrendi. Eski sevgili, polisin gelmesinden önce evden kaçtı. Tavan arasında tuvalet ihtiyacını karşılamak için bardaklar kullanmış ve bu bardaklar dışkı ve idrarla dolu şekilde bulunmuştu.

Ayrıca, eski sevgilisi tavan arasındaki havalandırma deliklerini düzenleyerek Tracy’yi gizlice izliyormuş. Tracy, eski sevgilisinin kendisini izlediğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.