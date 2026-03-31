Tavanı gökyüzü, tabanı tarih! Gümüşhane’de Fatih Sultan Mehmet’in namaz kıldığı çatısız cami

Türkiye'nin mimari olarak en ilginç yapılarından birinin Karadeniz'in zirvelerinde bulunduğunu biliyor muydunuz? Ne bir çatısı, ne kubbesi, ne de kapalı duvarları var! Sadece etrafı çevrilmiş bir alan ve göğe yükselen minarelerden oluşan bu benzersiz ibadethane, görenleri hayrete düşürüyor. Üstelik bu açık hava camiinin sıradan bir yapı olmamasının ardında, Fatih Sultan Mehmet’e kadar uzanan, kahramanlık ve vefa dolu tarihi bir hikaye yatıyor.

1461 TRABZON SEFERİ VE KADİR AĞA'NIN HATIRASI

Bu sıra dışı caminin efsanevi hikayesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun en kritik dönemlerinden birine dayanıyor. Tarihler 1461 Trabzon seferini gösterdiğinde, sefere bizzat komuta eden Fatih Sultan Mehmet, en yakın arkadaşlarından ve yiğit komutanlarından biri olan Kadir Ağa'nın (Kadırga) bulunduğu yaylaya gelir. Cuma gününe denk gelen bu tarihi anmada padişah, cuma namazını askerleriyle birlikte kılmak için bulundukları alanın etrafının taşlarla çevrilmesini emreder. Koskoca Osmanlı ordusu, o cuma namazını gökyüzünün altında, işte tam bu noktada kılar.

ÇATISIZ SADECE İKİ MİNARESİ OLAN İLGİNÇ CAMİ

Fatih Sultan Mehmet'in namaz kıldığı o günden sonra bu kutsal alan bozulmaz ve yöre halkı tarafından bir namazgâh olarak nesilden nesile korunur. Zaman içerisinde etrafı daha belirgin şekilde (gördüğünüz gibi betonla/taşla) çevrilen ve sonradan eklenen iki minaresi olan bir cami olarak günümüze kadar ulaşır. Duvarı veya çatısı olmadığı için doğayla iç içe ibadet etme imkanı sunan bu yapı, Türkiye'deki nadir açık hava camilerinden biri olarak mimari literatürde oldukça ilginç bir yere sahiptir.

AÇIK HAVA CAMİİ NEREDE BULUNUYOR?

Bu benzersiz tarihi yapı, Gümüşhane ili sınırları içerisinde, Trabzon sınırına da oldukça yakın konumda bulunan ünlü Kadırga Yaylası'nda yer almaktadır.

Nasıl gidilir?

Gümüşhane merkezden veya Karadeniz sahil yolundan iç kesimlere, yayla yollarına saparak özel araçla ulaşım sağlanabilmektedir. Doğa ve inanç turizmini birleştiren bu lokasyon, Karadeniz yayla turlarının en gözde durakları arasında yer alabiliyor. Tur seçimlerinde bu durağın yer alıp almadığını kontrol edebilirsiniz.

Günümüzde mimarisiyle sadece çevre illerin değil, Türkiye'nin her yerinden bu camiyi ziyarete gelenlerin ilgi odağı konumunda. Özellikle yaz aylarında yemyeşil çimenler üzerinde binlerce kişi aynı anda saf tutarak bu tarihi mirası yaşatmaya devam ediyor. Sizin yolunuz da Karadeniz'in o eşsiz doğasına ve bilhassa Gümüşhane'ye düşerse, bu tarihi açık hava camisine mutlaka uğrayın; asırların vefasını barındıran bu havayı yerinde soluyun.

Kaynak: https://www.instagram.com/sonsuzkesif/reels/