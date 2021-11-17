Tavçe Gravçe nasıl yapılır? Tavçe Gravçe malzemeleri neler?

Güveçte yapılan kuru fasulye tarifi olan tavçe gravçe, ülkemizde de sofralaralarda sıklıkla yerini alır. Bu tavada kızarmış fasulye geleneksel toprak çömleklerinde pişirilen kıvamlı ve yoğun bir fasulye güvecidir. Tavçe Gravçe'ye çeşitli baharatlar ve sebzeler ilave edilir. İşte tavçe gravçe tarifi ve malzemeleri!

TAVÇE GRAVÇE MALZEMELERİ

3 su bardağı kuru fasulye

1 çay kaşığı karabiber

1 adet soğan

1 çay kaşığı pul biber

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı kuru nane

2 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

TAVÇE GRAVÇE NASIL YAPILIR?

Kuru fasulyeleri birkaç kez yıkayın ve durulayın. Sonrasında su ile doldurduğunuz tencereye alın. Sarımsağı, soğanı, yeşil biberi ilave edin ve fasulyeler yumuşayana dek kaynatın. Bir taraftan da tavada sosu hazırlamak için bir miktar yapı kızdırın. Kızan yağa bir yemek kaşığı un koyun ve kavurun. Sonrasında pul biber ekleyin ve birkaç dakika daha karıştırın. Fasulyeleri süzdükten sonra biber, nane ve tuz ile terbiyeleyin, sosu ekleyin. Fasulyeleri güveç kabına koyup suyu buharlaşana dek 170 derece fırında pişirin.



